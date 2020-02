Simona Halep a decis să se retragă de la turneul din Doha, turneu de categorie Premier 5, anunţă WTA Insider. Motivul nu este cunoscut încă.

În urma deciziei luate de Simona, Aryna Sabalenka va participa în locul lui Halep la Qatar Open.

La editia de anul trecut a turneului din Qatar, Halep a ajuns pana in finala, castigand 305 puncte. Chiar si in aceste conditii, Simona are sansa mari sa-si pastreze pozitia a doua in ierarhia WTA. Doar Karolina Pliskova o poate depasi, insa numai daca va ajunge cel putin in finala.

La Qatar, singura reprezentantă a României prezentă în concurs este Sorana Cîrstea, care urmează să o înfrunte în primul tur tocmai pe cealaltă finalistă de la Dubai, Elena Rybakina, asta în cazul în care jucătoarea din Kazahstan nu abandonează și ea înainte de startul turneului din Doha.