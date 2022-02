Simona Halep (23 WTA) a învins-o pe Ons Jabeur (10 WTA), scor 6-4, 6-3, și s-a calificat în semifinalele turneului de la Dubai.

În semifinale Halep o va întâlni pe Jelena Ostapenko (21 WTA), vineri după ora 17:00.

„Nu e niciodată ușor împotriva ei. Mi-a dat atâtea scurte, nu am văzut niciuna. M-am frustrat la un moment dat, dar mi-am revenit. Mă bucur că am reușit să câștig. Am fost foarte bine mental, solidă pe picioare, chiar dacă nu am jucat ce mi-am dorit. Aș fi vrut să joc mai lung, mai apăsat, dar mingea venea ciudat, cu mult efect. Am reușit să mă adaptez și am făcut-o să greșească.

Un meci la fel de ciudat va fi și mâine, fără ritm, cu lovituri foarte puternice. Dar este și destul de inconstantă. Va face greșeli, dar și puncte extraordinare. Au fost două meciuri pe care o să le păstrez mereu în mintea mea. Au fost meciuri bune amândouă.

Am încredere, am șansa mea, dar mâine va fi diferit. Joacă destul de puternic, dar și eu sunt puternică pe picioare. Sunt greu de returnat loviturile, dar nu îmi fac griji,” a declarat Simona Halep.

Simona Halep a primit 37.500$ și 185 de puncte pentru calificarea în semifinalele turneului de la Dubai.