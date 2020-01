Simona Halep ( 3 WTA) a trecut de Jennifer Brady (49 WTA), în primul tur de la Australian Open 2020, scor 7-6, 6-1.

Constănțeanca a salvat trei mingi de set în primul act şi a reuşit să revină şi să câştige în tie-break. A doua rundă a întâlnirii a fost fără istoric, americanca nemaireuşind să ia decât un singur game campioanei noastre.

„A fost un meci dificil. Am mai jucat acum câteva luni și am ajuns până la setul decisiv. Mă bucur că am trecut de acest meci, aștept turul următor. Am fost mai puternică și m-am descurcat mai bine în setul secund….Mă doare puțin încheietura, dar nu mă gândesc la asta acum. Trebuie să mă relaxez și să mă recuperez pentru meciul din turul al doilea. E foarte bine că îl am pe Darren înapoi echipa mea”, a declarat Simona Halep.

Adversara din următoarea fază a competiției va fi învingătoarea dintre Harriet Dart (174 WTA) și Misaki Doi (82WTA).