„În primele 8 luni ale anului 2022 ANAF a reușit să colecteze mai mult decât în anul 2022 cu 22% mai mult, în indice nominal, respectiv cu 12,5%, indice real, ținând cont de rata inflației pe primele 8 luni ale anului curent. (…) Practic am încasat, față de anul trecut, pe aceeași perioadă, 47 de miliarde de lei în plus și am ajuns la 246,2 miliarde de lei încasări pe primele 8 luni ale anului 2022,” a afirmat Heiuș, în exclusivitate la Realitatea Plus.

Întrebat dacă această majorare a încasărilor ar putea fi sursa majorării pensiilor, președintele ANAF a afirmat că „veniturile bugetului general consolidat totdeauna sunt limitate, cheltuielile pot fi nelimitate. Prioritizarea cheltuielilor totdeauna o face guvernul prin politicile guvernamentale pe care le consideră că sunt prioritare”.

