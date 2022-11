„Trebuie să incetinim aceasta cursa a incalzirii globale si ne adaptam la incalzirea deja produsa si la efectele inevitabile care vin in viitor. In ceea ce priveste efectele la nivelul intregului glob pamantesc privind incalzirea, acestea se vor manifesta prin valuri de caldura din ce in ce mai frecvente, mai dese, cu intensitate mai mare, dar si precipitatii cu intensitate mai mare, care favorizeaza precipitatiile. In plus, mai spune climatologul, nivelul Oceanului Planetar va creste pentru ca ghetarii se topesc in proportie de 95%. Acelasi lucru se intampla si cu calota glaciara”, a declarat, într-o intervenție la Realitatea PLUS, expertul climatolog ANM Roxana Bojariu.

„Chiar si vestul Antarcticii se incalzeste foarte mult. Si aici se topesc ghetarii”, a mai spus Roxana Bojariu.

In acelasi timp, mai atrage atentia climatologul, solul permanent inghetat pe care exista localitati se topeste si el, iar asta duce, in timp, la instabilitate asupra comunitatilor locale si infrasctucturii.

Inundatiile de coasta au devenit tot mai severe, a mai punctat climatologul.

Efectele incalzirii globale asupra Romaniei

Cat despre efectele incalzirii globale asupra Romaniei, acestea au inceput sa-si faca deja mult prea simtita prezenta.

„Avem in sudul Moldovei, Muntenia, Dogrogea o resursa deficitara de apa chiar si acum. Am avut precipitatii in restul tarii, dar au fost distribuite neuniform. Asta vine dupa un an cu seceta puternica. Din pacate, in viitor, acesta va fi cadrul in care va evolua vara. Vom avea tendinte de seceta mai ales vara”, a mai spus Roxana Bojariu.