Puterea de cumpărare a românilor nu este nici la jumătatea mediei europene! Este realitatea cruntă pe care ne-o arată cel mai recent studiu de piață. În plus, românii cheltuie cei mai mulți bani pe facturi și mâncare, după ce energia s-a scumpit în ultimul an cu peste 40%, iar alimentele cu aproape 20%.

Puterea medie de cumpărare pe cap de locuitor în Europa în 2022 este de 16.344 EUR. Cu toate acestea, există diferențe mari între cele 42 de țări: Liechtenstein, Elveția și Luxemburg au o putere de cumpărare semnificativ mai mare decât restul Europei, în timp ce puterea de cumpărare în Kosovo, Moldova și Ucraina este cea mai scăzută. Liechtensteinienii au un buget disponibil pentru cheltuieli și economii de peste 43 de ori mai mare decât ucrainenii. Acestea sunt câteva dintre rezultatele studiului recent lansat „GfK Purchasing Power Europe 2022”.

În 2022, europenii au la dispoziție aproximativ 11,1 trilioane de euro de cheltuit pentru alimente, întreținerea locuințelor, servicii, costuri cu energia, pensii private, asigurări, vacanțe, mobilitate și achiziții de consum. Aceasta sumă corespunde unei puteri de cumpărare medii pe cap de locuitor de 16.344 euro, ceea ce reprezintă o creștere de 5,8 la sută față de anul precedent. Cu toate acestea, suma pe care consumatorii o au de fapt la dispoziție pentru a cheltui și a economisi variază foarte mult de la o țară la alta și, de asemenea, depinde de modul în care prețurile de consum au evoluat în 2022.

Ca în anii precedenți, Liechtenstein se află în fruntea clasamentului puterii de cumpărare. Situat între Austria și Elveția, principatul are o putere de cumpărare pe cap de locuitor de 66.204 euro, ceea ce înseamnă că liechtensteinienii au o putere de cumpărare de aproape 4,1 ori mai mare decât europeanul mediu. Elveția și Luxemburg urmează pe locul doi și al treilea: în timp ce puterea de cumpărare pe cap de locuitor a elvețienilor este de 41.758 EUR – de aproape 2,6 ori mai mare decât media europeană – luxemburghezii au un potențial de cheltuieli de 37.015 EUR pe cap de locuitor. Aceasta este de aproape 2,3 ori mai mult decât media europeană.

Toate celelalte țări din primele 10 au o putere de cumpărare foarte mare pe cap de locuitor – cu cel puțin 47% mai mult decât media europeană. Irlanda intră în top 10 în acest an cu o putere de cumpărare pe cap de locuitor de 24.052 de euro, în timp ce Suedia coboară două locuri până pe locul unsprezece. În plus, Norvegia și Islanda își schimbă locul al patrulea și al cincilea în acest an. Regatul Unit urcă cu trei locuri până pe locul șapte, în timp ce Austria coboară două locuri până pe locul nouă.

În general, 16 din cele 42 de țări chestionate sunt peste media europeană. Acest lucru este în contrast cu 26 de țări a căror putere de cumpărare pe cap de locuitor este sub medie – inclusiv Spania, care cu 15.314 EUR pe cap de locuitor este cel mai apropiat de media europeană. Ucraina se află încă în coada clasamentului; din cauza războiului în desfășurare, ucrainenii au la dispoziție doar 1.540 de euro pe cap de locuitor, ceea ce reprezintă ceva mai mult de 9 la sută din media europeană.