PSD, săgeți otrăvite spre PNL. Radu Oprea, avertisment după ce Cătălin Boboc a fost acuzat că ar fura curent

Scandal în coaliție.Social-democrații au reacționat rapid după acuzațiile de furt de energie aduse liberalului Cătălin Boboc, fost secretar de stat la Ministerul Muncii.

PSD cere delimitarea PNL de „suspiciunile ce planează asupra colegului lor de partid” și „să își clarifice cât mai repede poziția în această chestiune”.

Cătălin Boboc este acuzat de furt de curent electric, după ce furnizorul de energie din Brăila a sesizat polițiștii că ar fi identificat un contor branșat ilegal, aflat sub tensiune. Poziția PSD a fost transmisă de purtătorul de cuvânt Ștefan Oprea.

„În legătură cu cercetarea penală pentru furt de energie demarată împotriva liberalului Cătălin Boboc, așteptăm ca PNL să își clarifice cât mai repede poziția în această chestiune. În contextul crizei energetice, în care cetățenii mizează pe măsuri de protecție din partea Guvernului, un astfel de caz poate afecta serios credibilitatea Coaliției, din care face parte și PSD. Ne așteptăm, așadar, ca până când autoritățile vor ajunge la o concluzie în acest dosar, cei din PNL să se delimiteze de suspiciunile care planează asupra colegului lor de partid”, a scris Ștefan Oprea, într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook.

Liberalul Cătălin Boboc, fost secretar de stat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, a declarat pentru Realitatea PLUS că este vorba de o confuzie.

„Mi-e și penibil să vorbesc pe acest subiect. Am contor, am contract. Plătesc factură. Asta este tot ce ține de mine. Mai departe, că este o confuzie sau că cineva s-a gândit că dă bine, este fix treaba lor. (…) Nu a venit nimeni (la adresa respectivă – N.R). Eu am fost la București, nu știu, habar n-am. Nu aveau de ce să vină de vreme ce eu am totul în regulă,” a declarat Boboc pentru Realitatea PLUS.