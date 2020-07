Președintele PSD, Marcel Ciolacu, cere Guvernului Orban sa plece pentru ca a eșuat în gestionarea pandemiei și este complet decredibilizat în fața cetățenilor. „Oamenii nu mai dau doi bani pe ce zic Orban și miniștrii lui de carton”, crede Marcel Ciolacu, în urma unui bilanț necruțător: ZERO promisiuni onorate. Fără paturi suplimentare în secțiile de terapie Intensiva, fără măști produse la Romarm, ZERO măști pentru persoanele vulnerabile, ZERO suplimentari de ventilatoare, fără testări în masa, ZERO tablete și laptopuri pentru elevi și profesori. Inventarul făcut de PSD vine sa arate ca gestionarea epidemiei de către Guvern a echivalat cu DOAR PROMISIUNI, ZERO fapte.

Sursa: Realitatea Din PSD