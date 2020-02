De la 1 martie, sistemul de bike sharing va fi din nou funcțional. Constănțenii și turiștii vor avea din nou acces, în mod gratuit, la cele 390 de biciclete puse la dispoziția lor de municipalitate.

„Black Sea Bike – Diversification of the tourism services in Constanța – Balchik cross border region by bike – BSB ” s-a dovedit a fi un proiect de succes. Anul trecut au fost emise peste 9.000 de carduri și s-au efectuat 43.700 de trasee.

Pe 1 decembrie 2019 sistemul de bike-sharing a fost întrerupt. În tot acest timp s-a făcut o revizie a stațiilor și a bicicletelor, pentru ca totul să funcționeze în parametri optimi o dată cu venirea primăverii.

Orice turist sau localnic poate solicita, în mod gratuit, pe baza cărții de identitate, de la ghișeele de informații din cadrul agențiilor SPIT, un card de utilizator.

Toate detaliile despre acest proiect le puteti afla accesând site-ul www.blackseabike.ro .