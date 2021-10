Daniel Coriu, președintele Colegiului Medicilor, spune că autoritățile și medicii au transmis un mesaj necredibil către populație, legat de gravitatea Covid-19. Medicul spune că este nevoie de un lockdown, ca ultimă măsură de transmitere virală a virusului.

„Cu toții trebuie să ne trezim. A fost una dintre cele mai negre zile din istoria României. Avem mulți oameni la ATI, mulți infectați și un număr mare de decese care puteau fi prevenite. Acești oameni dacă erau vaccinați nu mureau. Medicii și autoritățile au transmis un mesaj necredibil. Au fost medici care au trimis mesaje antivaccinare. Noi vrem să responsabilizăm medicii, ei trebuie să exprime o poziție științifică. Colegiul Medicilor are numeroase sesizări pe această speță. Este un proces de lungă durată, noi nu putem obliga Comisia de Disciplină să lucreze mai repede. Am creat anumite instrumente de excepție. Dacă medicul greșește, atunci intră automat în comisia de disciplină e suspendat din activitatea medicală. Nu vrem o pedepsire a colegilor, ci responsabilizare a acestora. Am avut conferințe, cel putin 5 dezbateri publice. Am avut peste un milion de vizualizări la aceastea, am avut parteneriat cu TVR.

Trebuie să oprim trasmiterea virală a infecției, un lockdown este necesar. Daca autoritățile nu vor trece la carantinare, ne putem autoizola, iar vaccinul este la îndemână. Trebuie să fim prudenți, să purtăm mască”, a declarat Daniel Coriu la emisiunea LEGILE PUTERII.

Sursa: Realitatea de Bucuresti