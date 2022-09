Operațiunea va avea loc ASTĂZI, iar rolul misiunii este acela de a testa capacitatea omenirii de a se proteja de corpurile cerești care se prăbușesc pe pământ. Misiunea internațională este formată dintr-o întreagă echipă americană care va și detona asteroidul. Iar echipa europeană va monitoriza traiectoria asteroidului. Un rol important în depistarea exactă a satelitului îl are România pentru că sistemul de ghidare are la bază o tehnologie românească.

Nava spaţială în valoare de 330 de milioane de dolari urmează să se lovească frontal de un asteroid aflat la aproximativ 11 kilometri deasupra Oceanului Indian, luni, imediat după miezul nopţii. Scopul este de a vedea dacă rocile spaţiale pot fi deviate în cazul în care una dintre ele ar ameninţa oamenii cu aceeaşi soartă ca dinozaurii. Impactul, cu o viteză de aproape şapte kilometri pe secundă, va distruge sonda de o jumătate de tonă, totul în numele apărării planetare.

Dart, sau testul de redirecţionare a asteroizilor dubli, este un experiment, prima misiune care evaluează dacă asteroizii pot fi deviaţi, în cazul în care unul dintre ei s-ar afla vreodată pe curs de coliziune cu Pământul. Un impuls bine plasat i-ar salva pe oameni de aceeaşi soartă ca şi dinozaurii.



„Este un joc foarte complicat de biliard cosmic”, a declarat profesorul Alan Fitzsimmons, astronom şi membru al echipei de cercetare Nasa Dart de la Universitatea Queen’s din Belfast. „Ceea ce vrem să facem este să folosim cât mai multă energie de la Dart pentru a muta asteroidul”.



Cu ajutorul telescoapelor care scanează în mod constant cerul, oamenii de ştiinţă speră să fie anunţaţi în cazul în care un asteroid ar reprezenta vreodată o ameninţare majoră. „Dacă suntem capabili să vedem cu suficient de mult timp înainte şi să ştim că un asteroid ar putea reprezenta o problemă, împingându-l din calea noastră va fi mult mai sigur decât marea idee hollywoodiană de a-l arunca în aer”, a declarat Catriona McDonald, doctorandă la Universitatea Warwick.



Misiunea Dart a fost lansată de la baza de forţe spaţiale Vandenberg în luna noiembrie a anului trecut. Luni seară, controlorii misiunii vor preda controlul software-ului lui Dart şi vor lăsa sonda să se orienteze singură. Coliziunea, care va avea loc marţi, în jurul orei 12.14, ora Marii Britanii, va fi înregistrată de camera lui Dart şi de alte două aflate la bordul unei mici sonde italiene, numită LiciaCube, pe care Dart a lansat-o săptămâna trecută pentru a asista la spectacol de la o distanţă sigură, potrivit The Guardian.

Ce pericole există

Misiunea Dart a fost planificată în aşa fel încât să nu-l împingă din greşeală pe Dimorphos pe un curs de coliziune cu Pământul. Roca de 160 de metri lăţime orbitează în jurul unui al doilea asteroid mai mare, numit Didymos. Când Dart se va ciocni, impactul nu va face altceva decât să ridice un nor de resturi şi să încetinească Dimorphos, adăugând câteva minute la orbita sa în jurul corpului mai mare.



„Nu există niciun fel de pericol”, a declarat profesorul Colin Snodgrass, astronom şi membru al echipei ştiinţifice a misiunii Dart de la Universitatea din Edinburgh. „Îi schimbăm doar orbita în jurul asteroidului mai mare, nu îi schimbăm orbita în jurul Soarelui. Acesta nu poate veni spre Pământ”.



Astronomii vor folosi telescoape terestre pentru a observa asteroizii înainte şi după ce Dart se va ciocni. Printre acestea, un nou telescop instalat la Institutul Bazinului Turkana din nordul Kenyei îşi propune să surprindă momentul impactului şi norul de praf pe care Dart îl ridică. Cantitatea de resturi va depinde de energia impactului, de tipul de rocă din care este alcătuit Dimorphos şi de faptul că materialul este slab sau strâns legat. „Misiunea principală este un test de apărare planetară, dar, în acelaşi timp, putem învăţa multe despre asteroid”, a declarat Snodgrass.



În urma coliziunii, oamenii de ştiinţă vor afla în ce măsură Dimorphos a fost încetinit de impact. Pentru a face acest lucru, ei vor monitoriza luminozitatea asteroidului mai mare, Didymos, care se întunecă uşor de fiecare dată când Dimorphos trece prin faţa sa pentru a finaliza o tură. În prezent, Dimorphos are nevoie de aproximativ 12 ore pentru a orbita în jurul lui Didymos şi se aşteaptă să dureze cu câteva minute mai mult după ce Dart a lovit.



Astronomii urmăresc aproximativ 30.000 de asteroizi şi comete care trec pe lângă orbita Pământului. Niciunul dintre cei mari – cei comparabili ca mărime cu asteroidul cu o lăţime de 7 mile care a ajutat la dispariţia dinozaurilor în urmă cu 66 de milioane de ani – nu va lovi Pământul în următoarele câteva sute de ani. Dar cei mai mici sunt mai greu de observat şi pot provoca în continuare pagube considerabile.