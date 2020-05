Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea care prevede ca parintii isi pot lua zile libere pentru supravegherea copiilor si in perioada imediat urmatoare incetarii starii de urgenta, pana la incheierea anului scolar, informează realitatea.net

Legea vizeaza aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Potrivit actului normativ, se acorda zile libere unuia dintre parinti pentru supravegherea copiilor, in situatia suspendarii cursurilor sau inchiderii temporare a unitatilor de invatamant unde acestia sunt inscrisi, ca urmare a conditiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situatii extreme decretate astfel de catre autoritatile competente cu atributii in domeniu. „Prin exceptie, in anul 2020, prevederile (…) se aplica si pe perioada imediat urmatoare incetarii starii de urgenta, pana la incheierea anului scolar”, prevede legea.

Actul normativ mai stipuleaza ca „prevederile prezentei ordonante de urgenta, inclusiv ale actelor normative care o modifica si/sau o completeaza ori care cuprind dispozitii care privesc aplicarea prevederilor sale, se aplica in continuare, fara intrerupere, de la data incetarii starii de urgenta instituite prin decret, potrivit art. 93 alin.(1) din Constitutia Romaniei, republicata, pentru toate domeniile de activitate in care se mentin restrictii, pana la ridicarea acestora, dar nu mai tarziu de data de 31 decembrie 2020”.

Legea prevede ca pot beneficia de aceste prevederi parintii care au copii cu varsta de pana la 12 ani, inscrisi in cadrul unei unitati de invatamant, sau au copii cu dizabilitati cu varsta de pana la 26 de ani, inscrisi in cadrul unei unitati de invatamant.

„Prevederile prezentei legi nu se aplica in cazul in care unul dintre parinti are raportul de munca suspendat pentru intreruperea temporara a activitatii angajatorului, in conditiile art. 52 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prevederile prezentei legi nu se aplica nici in cazul in care celalalt parinte nu realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia situatiei in care este incadrat in grad de handicap grav sau accentuat si astfel este scutit de la plata impozitului pe venit”, se mai arata in actul normativ.

De asemenea, seful statului a promulgat Legea privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 41/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant.

„Prin exceptie prevederile (…) se aplica si pe perioada imediat urmatoare incetarii starii de urgenta, pana la finalizarea cursurilor scolare aferente semestrului al II-lea”, prevede actul normativ.

Sursa: Realitatea de Bucuresti