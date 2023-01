Ministrul Mediului, Tanczos Barna (UDMR), a catalogat joi ca fiind „o aberație” acuzația sindicaliștilor că Guvernul pregătește privatizarea pădurilor.

„Nu am auzit niciodata aberatie mai mare. Nu cred ca cineva a spus asa ceva, ar fi cea mai mare aberatie pe care am auzit-o de cand sunt ministru. Nu cred ca au spus asa sindicalistii, ar insemna sa nu cunoasca legea. E normal ca Romsilva sa fie guvernata de o lege a guvernantei corporative, nu se va schimba absolut nimic. Nu este in niciun pericol padurea. Este o interpretare absolut gresita”, a declarat ministrul, la Antena 3.

Sindicaliştii din silvicultură au protestat joi în fața Guvernului și au solicitat exceptarea pădurilor de la aplicarea guvernanţei corporative.

Reprezentanţii Silva au reclamat faptul că Executivul a adoptat „în mare grabă”, în ultima lună a anului trecut, un proiect de lege privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice prin care toate activităţile comerciale ale regiilor autonome vor fi organizate în societăţi pe acţiuni sau societăţi cu răspundere limitată.

„(…) dacă actul normativ va fi legiferat în forma adoptată de Guvern, toate activităţile comerciale ale regiilor autonome vor trebui organizate în societăţi pe acţiuni sau societăţi cu răspundere limitată, în termen de trei ani de la data intrării în vigoare a legii. Una dintre întreprinderile publice vizate în mod direct de această lege, alături de Autoritatea Rutieră Română, Monetăria Statului, Monitorul Oficial, Romatsa – Administraţia Serviciilor de Trafic Aerian şi Autoritatea Aeronautică Civilă Română este Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, care administrează, în prezent, o suprafaţă de 3,1 milioane de hectare de păduri, pe care statul român încă le mai are în proprietate, la care se mai adaugă o suprafaţa de 1,1 milioane hectare păduri ce aparţin altor categorii de proprietari, pentru care Romsilva asigură administrarea şi serviciile silvice pe bază de contracte”, susţin sindicaliştii.

În viziunea protestatarilor, prin această modificare legislativă, pădurile României sunt în pericol de a fi administrate şi exploatate de societăţi pe acţiuni sau de SRL-uri.

Reprezentanţii Federaţiei Silva au menţionat, într-un comunicat de presă transmis AGERPRES, că, prin adoptarea acestei legi, „statul român este pe cale să facă încă o greşeală capitală după ce a privatizat sectorul bancar, petrolul, rafinăriile, producţia şi distribuţia de energie, combinatele petrochimice, combinatele siderurgice, industria producătoare de autocamioane, tractoare şi maşini agricole, şantierele navale şi toate celelalte”, iar „interesul naţional este ignorat total, deşi pădurile sunt incluse în Legea siguranţei naţionale nr. 51/1991, care prevede că orice acţiuni sau inacţiuni ce lezează interesele economice strategice ale României, constituie ameninţări la adresa securităţii naţionale”.