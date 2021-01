Nuclearelectrica anunță acordarea de către Agentia SUA pentru Comert si Dezvoltare (“US-TDA”) a unui grant neramburasbil in valoare de $ 1.277.115 US

Grant-ul va fi utilizat pentru a finanta costurile de asistenta tehnica pentru identificarea si evaluarea amplasamentelor adecvate tehnologiilor nucleare mici si modulare (“SMR”) si elaborarea unei foi de parcurs pentru licentierea acestora.

„USTDA este un partener ideal pentru România deoarece caută tehnologii de ultimă generație în domeniul energiei nucleare civile pentru nevoile sale viitoare de energie. ” a spus Todd Abrajano, COO al USTDA si directorul agentiei. „Sprijinul noastru va crea legaturi mai stranse intre industriile noastre si va crea noi oportunitati de afaceri pentru industria SUA pe o piata importanta.”

SUA si Romania sunt angajate in dezvoltarea energiei nucleare. Potrivit Proiectului de Strategie Energetica a Romaniei, utilizarea reactoarelor nucleare mici si modulare ar putea fi benefica pentru asigurarea de noi capacitati energetice fara emisii de carbon si surse de productie de hidrogen, dupa anul 2035. Asadar, interesul SNN este de a initia in timp util identificarea si evaluarea preliminara a unor amplasamente, altele decat zona Cernavoda, prin intermediul grant-ului nerambursabil acordat de US-TDA.

“Pe langa dezvoltarea in forma actuala a reactoarelor 3 si 4, SNN este, de asemenea, interesata in evaluarea dezvoltarii Reactoarelor Modulare Mici ca o solutie pe termen lung pentru dezvoltarea in continuare a industriei nucleare din Romania. Suntem interesati de caracteristici precum flexiblitate, modularitate si eficienta ridicata care ar putea sa ofere avantaje atat pentru sistemul energetic cat si pentru mediul de afaceri dupa anul 2035. Grant-ul acordat de US-TDA ne va permite evaluarea de amplasamente si tehnologie avand o asistenta tehnica adecvata si sa initiem acest proces de evaluare in timp util pentru a sprijini un proces decizional ulterior.”- Cosmin Ghita, director general al SNN.

Sursa: Realitatea de Constanta