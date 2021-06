Nuclearelectrica anunţă extinderea duratei programului de oprire planificata a Unitatii 2 CNE Cernavoda, programata pentru resincronizare la Sistemului Energetic National in data de 13 iunie 2021, in scopul remedierii unor probleme punctuale la sistemul electric, in partea clasica a centralei.

Problemele punctuale au fost identificate cu ocazia testelor pentru resincronizarea la Sistemul Energetic National, dupa perioada de oprire planificata inceputa in data de 9 mai 2021 si se afla in prezent in analiza si remediere.

Nuclearelectrica va reveni cu informatii privind resincronizarea la SEN a Unitatii 2 CNE Cernavoda, dupa finalizarea lucrarilor de remediere.

“Lucrarile nu impacteaza securitatea nucleara, personalul sau populatia, acestea realizandu-se cu respectarea procedurilor specifice centralei, precizează reprezentanții” Nuclearelectrica.

