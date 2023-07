Ziua de vineri, a doua zi a experiențelor Neversea, a fost trăită intens de cei peste 72.000 de mii de participanți veniți la malul Mării Negre pentru a celebra ediția aniversară a celui mai mare festival organizat pe o plajă din Europa. Fanii Neversea au fost întâmpinați de personaje pline de culoare, de animatori, dansatori, decoruri fantastice plus cele șase scene ale festivalului, care s-au transformat în locul perfect pentru un început frumos de weekend.

LIL PUMP A FOST PURTAT PE BRAȚE DE FANII FESTIVALULUI

Fiecare zi a celei de-a 5 a ediții a festivalului Neversea a oferit show-uri în premieră. Unul dintre cei mai așteptați artiști din mainstage-ul Neversea a fost rapper-ul Lil Pump. Artistul de origine americană a fost impresionat de modul în care a fost primit de publicul din România pentru care a pregătit un show special.

Lil Pump a inclus în show-ul live piese din cel mai nou album „Lil Pump 2”, dar și piesele cu care a intrat în clasamentele lumii, de la „Gucci Gang”, piesă certificată cu cinci Discuri de Platină pentru vânzări record până la “I Love It” sau “Iced Out”. Headliner al festivalului Neversea, Lil Pump a cântat alături de public de la prima până la ultima piesă, iar la final le-a mulțumit fanilor din România.

Aflat în lista celor mai buni 10 DJ ai lumii, Steve Aoki a fost așteptat cu mare bucurie de fanii Neversea, festival de care DJ-ul și producătorul american s-a declarat îndrăgostit. Energia lui Aoki a dus distracția la nivelul următor; DJ-ul a prezentat versiuni remix în exclusivitate, un moment in memoriam Avicii, 20 de torturi pregătite special pentru celebrul moment „Cake Me!” și mainstage-ul Neversea plin de fani care au dansat alături de DJ-ul lor preferat.

MORTEN, unul dintre creatorii stilului FUTURE RAVE, alături de partenerul și mentorul său, David Guetta, este considerat unul dintre cei mai bine cotați producători/DJ din noul val a ajuns în premieră la Neversea.

Danezul a avut un DJ Set perfect pentru miile de fani aflați la mainstage. Cele mai de succes piese lansate cu proiectul FUTURE RAVE, “Dreams”, “Please, Don’t Kill Me Slow”, “Permanence”, “You Can’t Change Me”, cea mai noua colaborare cu Guetta “Lost in The Rhythm” și fabulosul remix pentru “Titanium” au generat euforie totală și au transmis dragostea danezului pentru muzică și pentru publicul Neversea.

“România, ești minunată și te iubesc. Vreau să le arăt prietenilor mei danezi ce înseamnă acest festival extraordinar. Sunteți incredibili!”, a declarat MORTEN.

Tujamo este unul dintre DJ-ii cu un fanbase uriaș în România, țară în care revine cu mult drag de fiecare data. Una dintre surprizele pregătite de artistul german, în exclusivitate pentru fanii festivalului, a fost INNA. Cei doi au lucrat la o piesă care a fost prezentată în premieră live în mainstage-ul Neversea. Carismaticul DJ a fost primit cu bucurie de fanii Neversea care au prins răsăritul la mainstage, pentru a doua dimineață la rând.

EXPERIENȚA NEVERSEA A FOST COMPLETĂ DATORITĂ ARTIȘTILOR CARE AU URCAT PE SCENELE SECUNDARE ALE FESTIVALULUI

Pentru a doua zi consecutivă, scena The Ark a fost locul preferat de fanii hip-hop, rap, trap, dubstep sau breakbeat.

Unul dintre cele mai așteptate momente a fost live-ul lui Deliric x Silent Strike. Yny Sebi, Marco Glass ft. Bvcovia, Dub FX & Woodnote, Gheboasa, M.G.L și Serotone au reușit să pună plaja în mișcare cu piesele incluse în show-urile de la The Ark.

Rampue (Live), legendele Harnan Cattaneo b2b Nick Warren, Tooker (Live), Day Dreamers (Marwan Dua, Dub FX, Woodnote), au ajuns în a doua zi a festivalului Neversea la scena Daydreaming, alături de Glauco Di Mambro, Dizharmonia și Ales Andru.

La scena Balkaniada toată lumea s-a distrat alături de Damian & Brothers, Bogdan Simion, Lora & Band, Pixar Stelar, Clanker Jones și Karol Diac.

A treia seară a festivalului Neversea va fi deschisă la mainstage de Adrian Șaguna, urmat de Dark & Menthol, Alexandra Stan, CKay, Lost Frequencies, Don Diablo, Vini Vici și Alex Superbeats. Fanii pot intra în festival începând cu ora 16:00. Detalii pe https://neversea.com/ și în aplicația mobilă Neversea Festival.

Foto Neversea

Sursa: Realitatea de Constanta