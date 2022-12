Incepe sa bei mai multa apa! Hidratarea este foarte importanta, asta stim cu totii. Insa, daca nu reusesti deloc sa bei cei doi litri de apa recomandati, tine cont de aceste 3 motive foarte convingatoare pentru a consuma lichide!

Gandeste-te la apa ca la un nutrient de care corpul tau are nevoie si care este prezent in lichide, apa plata si alimente. Toate acestea sunt esentiale zilnic pentru a inlocui cantitatile mari de apa pierdute in fiecare zi.

Iata 3 motive pentru a te asigura ca bei suficienta apa sau alte lichide in fiecare zi:

Poate crezi ca bei mai multa apa decat restul lumii, insa trebuie sa tii cont si de anumite contexte. Pierderile de lichide sunt accentuate in climatele mai calde, in timpul exercitiilor fizice intense, la altitudini mari si la adultii in varsta.

Apa poate ajuta la controlul caloriilor

De ani de zile, cei care tin dieta au baut multa apa ca strategie de slabire. Nu are niciun efect magic asupra pierderii in greutate, dar iti ofera o senzatie de satietate si iti ofera energie.

Alimentele cu un continut ridicat de apa tind sa para mai mari, volumul lor mai mare necesita mai multa mestecare si sunt absorbite mai lent de organism, ceea ce te ajuta sa te simti satula. Alimentele bogate in apa includ fructele, legumele, supele, ciorbele, smoothie-urile.

Consumul de lichide suficiente este important daca faci exercitii fizice. Apa ajuta la energizarea muschilor. Celulele care nu isi mentin echilibrul de lichide si electroliti se micsoreaza, ceea ce poate duce la oboseala musculara. Atunci cand celulele musculare nu au fluide adecvate, nu functioneaza la fel de bine si performanta poate avea de suferit.

Apa ajuta la mentinerea unui aspect placut al pielii

Degeaba folosesti cele mai bune creme hidratante, daca nu te hidratezi la interior. Pielea contine multa apa si functioneaza ca o bariera protectoare pentru a preveni pierderea excesiva de lichide.

Deshidratarea face ca pielea sa para mai uscata si mai ridata, ceea ce poate fi imbunatatit cu o hidratare adecvata.

Avand pielea mai elastica si mai stralucitoare, aspectul tenului tau va fi mai tanar. Vei putea renunta la o multime de produse de machiaj, bucurandu-te doar de rutina ta de ingrjire si afisand un chip sanatos si frumos!