Copiii de la Centrul de Plasament Micul Rotterdam nu i-au cerut nimic lui Moş Crăciun. I-au scris că ştiu că va veni anul acesta şi că le va bucura sufletele cu ceea ce el consideră că merită

La Locuinţele Protejate Negru Vodă, beneficiarii nu au cerut lucruri scumpe. Deşi sunt adulţi, sufletele lor au rămas de copii, aşa că îşi doresc bentiţe, clame de păr sau ceasuri

„Dragă Moș Crăciun, deși în fiecare an ai ajuns la noi, sub o formă sau alta – sub forma prietenilor, a persoanelor cu suflet mare, sperăm ca și în acest an, plin de încercări, să-ți fie drumul lin și să ajungi la noi, în ce formă alegi tu.

Da, pentru noi, Moș Crăciun ai multe chipuri și forme. Ai chipul blândeții, al bucuriei simple, al curiozității, al curajului și al sensului comuniunii sociale”, aşa începe scrisoarea celor peste 70 de copii cu vârste cuprinse între 9 şi 18 ani. „Toți copiii și tinerii din cadrul Centrului de Plasament „Micul Rotterdam” au nenumărate dorințe, ca toți copiii, indiferent de vârsta lor, însă nu le vom enumera aici, ci te vom lăsa pe tine, dragă Moșule să-i surprinzi cu generozitatea ta proverbială”.

Echipa DGASPC Constanţa, a adăugat acestei scrisori minuate mărimile copiilor în cazul în care Moşul doreşte să le aducă hăinuţe sau ghetuţe.

FETE: haine: mărimea S: 11 fete; mărimea M: 27 fete; mărimea L: 4 fete; mărimea XL: 2 fete

Încălţăminte: mărimea 32: 1 fata; mărimea 34: 1 fată; mărimea 35: 5 fete; mărimea 36: 9 fete; mărimea 37: 8 fete; mărimea 38: 6 fete; mărimea 39: 10 fete; mărimea 40: 4 fete

BĂIEŢI: haine: pentru copii de 10 ani: 2 băieţi; pentru copii de 11 ani: 6 băieţi; pentru copii de 12 ani: 2 băieţi; pentru copii de 13 ani: 4 băieţi; pentru copii de 14 ani: 1 băiat; mărimea S: 1 băiat; mărimea M: 7 băieţi; mărimea L: 4 băieţi

Încălţămimte: mărimea 34: 2 băieţi; mărimea 35: 3 băieţi; mărimea 36: 8 băieţi; mărimea 37: 2 băieţi; mărimea 38: 5 băieţi; mărimea 39: 6 băieţi; mărimea 40: 2 băieţi; mărimea 41: 2 băieţi; mărimea 42: 1 băiat; mărimea 43: 3 băieţi; mărimea 45: 1 băiat

Continuăm seria scrisorilor către Moş Crăciun cu cea expediată de beneficiarii Locuinţelor Maxim Protejate Negru Vodă care nu cer lucruri scumpe. Scrisoarea este emoţionantă prin simplitatea cadourilor pe care şi le doresc cei 50 de adulţi cu dizabilităţi şi care mai păstrează într-un colţ al sufletului curiozitatea oricărui copil.

Cei opt beneficiari de la Casa Rubin din cadrul LMP Negru Vodă au o listă micuţă de dorinţe: telefon de jucărie, gumă de mestecat Hubba Bubba, bentiţe şi elastice pentru păr, păpuşi, mărgele, perii de păr şi clame.

Cei cinci beneficiari de la Casa Aurelia doresc rujuri, machiaje, cercei şi brăţări, perii de păr şi betiţe.

În Casa Coral a fost agitaţie pentru că fiecare dintre cei 9 rezidenţi s-a gândit îndelung ce anume ar putea să-i ceară Moşului. Lista este la fel simplă: ojă şi ursuleţi de pluş, elastice şi clame de păr, bustiere, spray de corp, reviste de modă, păpuşi şi jeleuri.

Cei 7 beneficiari de la Casa Safir doresc dulciuri, maşinuţe, produse de îngrijire corporală, fesuri, ceasuri de mână, palete de ping pong iar un beneficiar doreşte o bluză mărimea M.

Cei opt domni de la Casa Opal doresc fesuri, caramele cu fructe, jeleuri, jocuri lego, sucuri, un radio casetofon, maşinuţe şi multe alte jocuri.

Domnii de la Casa Dmarald, 7 la număr, au trecut pe lista pentru Moş Crăciun ceasuri de mână şi dulciuri, o muzicuţă, cărţi de poveşti, produse de îngrijire personală, dulciuri, o mască Spider Man, un radio casetofon.

În speranţa că Moş Crăciun găseşte loc în traista lui şi pentru aceşti copii mai mari, îi mulţumim şi îl aşteptăm cu mare drag!

Campania „MOŞ CRĂCIUN FACE SCHIMB DE CADOURI! PUNE FAPTELE BUNE ÎN LUMINA SĂRBĂTORILOR! AJUTĂ-I SĂ CREADĂ ÎN MINUNI!“

Sunteți invitați să faceți un schimb de cadouri cu adulţii şi copiii din centrele rezidenţiale ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa, fiind pentru prima dată când veți dărui primind în același timp, semn că izolarea ne poate aduce mai aproape ca oricând!

Urmăriți pagina de Facebook a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanţa unde vor fi publicate scrisori cu dorinţele copiilor şi adulţilor din centrele noastre rezidenţiale.

Schimbul de cadouri va avea loc la Centrul Comercial VIVO!, în perioada 21- 24 decembrie 2020, de la ora 10.00 până la ora închiderii centrului.

Va fi ușor să ne găsiți pentru că acolo vom avea deschisă și tradiționala noastră expoziție cu

