Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a afirmat că nu există niciun pericol de holeră pe litoralul românesc şi îi sfătuieşte pe toţi românii să meargă la mare. Ministrul a precizat că această poveste a pericolului holerei la Marea Neagră este neadevărată, dar şi deplasată.

Alexandru Rafila a declarat că vibrionul holeric, virusul responsabil de holeră, produce îmbolnăviri atunci când este înghiţit în cantitate mare din ape care sunt poluate, dar nu se referă la apa de mare.

„Nu există niciun pericol şi eu sfătuiesc toţi românii să meargă la mare, nu e niciun fel de pericol din acest punct de vedere. Aş vrea să vă spun câteva opinii care nu sunt legate neapărat de calitatea mea de ministru, ci mai degrabă de cea de microbiolog . Vibrionul holeric produce îmbolnăviri atunci când este înghiţit în cantitate mare din ape care sunt poluate, dar nu se referă la apa de mare. În general, nu bem apă de mare. Discutăm de cetăţenii ucraineni care ar putea să fie forţaţi să bea apă contaminată. Nici acolo măcar nu există această problemă, pentru că în urma acestor inundaţii, ei au fost aprovizionaţi cu apă, care este sigură din punct de vedere microbiologic aşa că această poveste a pericolului holerei care afectează litoralul românesc mie mi se pare, dincolo de faptul că este neadevărată, este deplasată”, a afirmat Alexandru Rafila, întrebat sâmbătă la Antena 3 CNN dacă ne îmbolnăvim de holeră în cazul în care mergem la Marea Neagră.

El a precizat că apa de mare este monitorizată în timpul sezonului estival.

”Noi în fiecare an, începând cu data de 1 iunie, facem o monitorizare a aşa numitei boli diareice acute, care include şi holera. Nu ne referim la boala diareică, doar la holeră, sunt multe alte microorganisme care produc boală diareică. Această monitorizare săptămânală este realizată de direcţiile de sănătate publică şi de unităţile medicale, iar în zona de litoral, începând cu data de 1 iunie, DSP Tulcea şi DSP Constanţa iau probe de apă de îmbăiere, de data aceasta discutăm de apa din mare. Nu am avut niciun fel de problemă. Toată această discuţie este la nivel teoretic, nu are legătură cu situaţia din Ucraina. Una este să monitorizezi şi altceva este să creezi panică, să transmiţi mesaje care, sincer să fiu, nu înţeleg de ce au aşa de mare intensitate, pentru că pe de o parte nu sunt bazate pe realitate, iar pe de altă parte sunt lansate de persoane care nici măcar nu cunosc cum se transmite această boală şi cum se manifestă”, a transmis ministrul Sănătăţii.