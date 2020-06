Ministrul Sănătății, la Realitatea Plus: Este o creștere progresivă de infectări, nu una exponențială. Ne-o asumăm

„Ne aflam in a patra zi cu peste 300 de cazuri noi, in a treia perioada de relaxare. Sunt cresteri asumate de noi, dar nu putem gestiona fara ajutorul populatiei. Mentinem in continuatere precautiile, normele si regulile si consideram ca daca normele sunt respecatete putem gestiona si aceasta crestere”, a declarat Tataru.

Ministrul a precizat ca nu se poate vorbi despre transmiterea virusului la nivelul unui judet sau altul, ci la nivelul intergii tari, subliniind in continuare ca este vorba despre o transmitere controlabila: „Este o crestere progresiva, nu una exponentiala”.

In ceea ce priveste aglomerarea din spitale, ministrul a afirmat ca exista in continuare spitale de gradul 3 pentru patologie non-Covid. El a aratat insa ca tine de noi sa ne obisnuim ca „trebuie sa tratam o patologie non-Covid intr-un context de epidemie COVID si care s-a accentuat in ultimele sapte zile, dupa masurile de relaxare a celeid e-a treia perioade”.

„Raman spitale suport care vor prelua cazuri noi de Covid. Raman circuitele deja implementate plus actiunile si anchetele epidemiologice ale DSP din fiecare judet in parte”, aratat Tataru, mentionand ca in ultimele saptamani s-a cerut o reconfigurare a spitatelor Covid, iar fiecare judet isi va face o evaluare a acestor cazuri.

„Daca poate se va constata ca se poate deplasarea cazurilor, o vor face si vor putea prelua si pacienti non-Covid”, a mai spus Tataru.

In ceea ce priveste numarul mare de decese raportat pe data de 16 mai, cand au fost anuntate 24 persoane decedeate ca urmare a infectiei de coronavirus, Nelu Taru a spus ca aceste persoane sunt in general pacienti ATI ce au cormobiditati cu diferite grupe de varsta.

Intrebat cum ar arata cifrele in cazul celui mai pesimist scenariu, Tataru a raspuns: „Nu vorbim de o cifra rea care schimba lucrurile. Orice zi si orice focar este evaluat. In momentul in care apare un numar mare de cazuri care poate duce la suprapopularea ATI, ca in Germania si Spania, atunci ne putem duce intr-un alt scenariu”.

El a facut si o scurta remarca legata de prelungirea starii de alerta pentru o perioada de inca 30 de zile, spunand: „Avem transmitere comunitara, avem cazuri noi, avem peste 300 de astfel de cazuri, avem 184 pacienti la ATI, avem decese zilnice, avem adresabilitate la UPU, deci avem nevoie de starea de alerta”.

Pe de alta parte, ministrul a atras insa atentia ca, in prezent, in sectiile ATI se afla internati 184 de pacienti. Acestea sunt cazurile grave, spune ministrul, aratand ca un procent de jumatate dintre pacientii inetrnati la ATI sunt ventilati mecanic, asa ca „aici ne putem astepta si la decese”.

Nelu Tataru a refuzat sa comenteze afirmatiile președintele Colegiului Medicilor din România, Gheorghe Borcean, potrivit caruia, din 15 martie si până în prezent, românii au murit de peritonită și ocluzii pentru că au ajuns prea târziu la spital. Numărul bolnavilor morți în această perioadă a crescut cu 20% raportat la aceleași perioade din anii trecuți, spunea Borcean.

„Evaluarile noastre nu corespund cu ale domniei sale. Luam in consideratie si vom verifica. Am mai avut discutii in care opiniile noastre au fost diferite”, a conchis ministrul Sanatatii.