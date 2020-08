Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat, luni seară, în exclusivitate la emisiunea “Legile Puterii” de la Realitatea Plus, că șeful de tren filmat fără mască când spunea călătorilor că nu e pandemie nu mai are ce căuta într-un loc de muncă unde să interacționeze cu alti oameni.

“Este vorba de un șef de tren, de pe ruta București-Constanța. E regretabil că un astfel de individ poate transmite în spațiul public un astfel de mesaj. El nu se adresa celor 7-8 călători din vagon, prin faptul că a fost publicat acest mesaj, el și-a bătut joc de munca a zeci de mii de CFR-iști care au știut să respecte regulile, ordinele. Este de netolerat o astfel de atitudine”,a declarat Lucian Bode, la Realitatea Plus.

Ministrul Transporturilor a precizat că, marți, șeful de tren va fi audiat și în Comisia de disciplină și la Poliția Transporturilor, urmând să suporte rigorile legii.

“Mâine, de urgență, s-a convocat Comisia de Disciplină, unde va fi invitat acest cetățean și am convingerea că, în baza regulamentelor în care funcționează CFR Călători, care are peste 20.000 de angajați, vor fi luate măsuri. Un astfel de individ nu are ce căuta într-un loc de muncă unde să interacționeze cu alti oameni. Mâine este invitat la Poliția Transporturi, sunt convins că va suporta și consecințele legii transmițând în spațiul public astfel de mesaje. El este în serviciul public și nu are voie să transmită astfel de mesaje. Și-a bătut joc de munca a zeci de mii de CFR-iști!”, a conchis Lucian Bode.

Sursa: Realitatea de Bucuresti