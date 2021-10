Legăturile la cel mai înalt nivel pe care le are Michael Schmidt în statul român au fost analizate duminică seară, la Culisele statului paralel, cu Anca Alexandrescu. De-a lungul anilor, începând în special cu campania prezidențială din 2014 a lui Klaus Iohannis, au existat mai multe scandaluri legate de mașinile, casele cu care s-a afișat președintele.

Michael Schmidt este liderul celei mai mari reţele de dealeri auto din Europa Centrală și de Est pentru o marcă de lux. Michael Schmidt este un personaj controversat. Născut în România, acesta a emigrat în Germania împreună cu familia sa la începutul anilor \”80. În urmă cu o săptămână, omul de afaceri, împreună cu soția sa, Veronica, au fost singurii, cu excepția primei doamne, care au participat la ceremonia de premiere din orașul german Aachen, unde președintelui Iohannis i-a fost înmânată distincția „Carol cel Mare” pentru „meritele sale europene”.

Jurnalistul Mihai Belu apreciază că „momenul in care familia, nu legăturile, cu Michael Schmidt sunt atât de periculoase”, amintind că soția acestuia, „Veronica e sora lui Renato Usatîi, mai are legătură foartă importantă care sare de Republica Moldova, cu Rusia. Tatăl copilului său e un om important in Rusia, o sa prezint saptamana care vine o relatie tulburatoare. Ea vine dintr o poveste de acum 15 ani, asa spune in dosarul care a disparut de la politie, ca a primit 15 lovituri de cutit de la fostul sau sot dupa care a ajuns in Romania, a ajuns sa fie sotia lui Schmidt”.

Anca Alexandrescu a amintit și că „a fost un scandal urias in campania electorala (din 2014 – n.red.) despre masina, casa inchiriata”, ale lui Klaus Iohannis.

„Au fost scandaluri de ani de zile, cu masinile, cu apartamentul primit in Primăverii, in clădirea dlui Schmidt, de 100 de metri patrati, despre care Iohannis a zis ca are 60 de metri patrati. Se afisează peste tot cu masinile sale, il aplauda Iohannis pe dl Schmidt”, a mai menționat Anca Alexandrescu.

Jurnalistul Liviu Alexa a relatat că, după anunțul emisiunii Culisele statului paralel cu dezvăluirile despre prietenii președintelui Iohannis, „Michael Schmidt a luat masa la Viena la un restaurant de fițe, dna Veronica venea de la serviciu. Ei erau ingrijorati ca cine este in spatele Ancăi Alexandrescu, discutau că cine o pune pe Anca Alexandrescu să facă dezvăluiri. În condițiile in care Realitatea este singura televiziune care vorbește despre asta. (…) Si doi, Schmidt era ingrijorat de demisia cancelarului austriac Sebastian Kurz, că i se duceau toate afacerile”.

Michael Schmidt, alături de soția sa, Veronica, l-a însoțit pe președintele Klaus Iohannis pe 2 octombrie, la Aachen, la decernarea Premiului internațional Carol cel Mare.

Anca Alexandrescu a replicat că „nu e nimeni în spatele ei”.

Jurnalistul Dan Ionescu a afirmat că „Schmidt e si reprezentantul Rolls-Royce pentru România și Germania, a crescut in putere. Nu-ți dă nimeni pe mână dacă nu prezinti garantii. Este și membru al cluburilor săsești de export, dar de fapt sunt de trafic de influență, de lobby”.

Andrei Bădin a relatat, la rândul său, că „se vorbește mult despre vânătorile dlui Schmidt. În Viena este un centru unde vin multi consilieri ai dlui Schweighofer, ca dl Virgil Ardelean, zis „Vulpea”. Dl Schmidt aduce in Romania de la inceputul anilor 90 germani, nu stiu daca are leg cu BMW, dar implicit are. (…) Schmidt e cunoscut finantator al partidului lui Sebastian Kurz (cancelarul Austriei – n.red). (…) 15 masini a dat Schmidt pentru Sibiu, capitala europeana. Masina alba. Primaria Sibiu cumparase un Audi, pentru care platea 6 mii de euro pe luna”.

Despre o posibilă implicare a lui Virgil Ardelean în „relațiile” cu Schweighofer, jurnalistul Liviu Alexa spune că este posibil ca Virgil Ardelean să fie „cel mai mare dusman al lui Iohannis, el nu a uitat ce s-a intamplat in primul mandat cand fiul sau a fost chemat la DNA in scandalul baietilor destepti din energie, ca sa dea cu subsemnatul”.

Despre prezența președintelui Iohannis în Germania la doar o zi de la tragedia din Constanța, jurnalistul Dan Ionescu apreciază că „președintelui nu îi pasă de reactia romanilor, pentru că reprezinta pe cu totul altcineva. Distinctia Carol cel Mare nu a primit-o pentru România, ci pentru a sfida românii. Dacă va fi suspendat, să arate că are susținere. Mie mi se pare cu atât mai antipatic cu cât această distincție a fost primită și de Winston Churchill”.

În același timp, Cristian Rizea a declarat, în exclusivitate, la Culisele statului paralel, că „Schmidt are doua dosare la DNA si si-a externalizat afacerile la Viena”.

Despre dosarele în care ar fi implicat Schmidt, jurnalistul Mihai Belu a precizat că „nu au existat probe directe, dar că in perioada in care Schmidt s-a mutat in Austria, președintele a mutat și nașul in Austria – dl Emil Hurezeanu, care este nașul lui Schmidt”.

Sursă Foto: Fundația Schmidt