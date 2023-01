Ministrul Sănătății a anunțat care sunt cele 27 de spitale, pavilioane sau secții noi ce vor fi construite în România cu bani din PNRR. În plus, Alexandru Rafila explică şi de ce nu a fost finanţat Spitalul Județean de Urgență de la Sibiu, considerat de autoritățile județene cel mai avansat astfel de proiect din țară. Potrivit spuselor ministrului Sănătăţii, unitatea medicală nu a fost finanțată pentru că are o valoare mult prea mare și nu se încadrează în bugetul PNRR.

Alexandru Rafila a anunțat care sunt cele 27 de spitale, pavilioane sau secții noi care vor fi construite prin PNRR. În prima fază, au fost alese 42 de spitale, din care 27 au fost alese apoi câștigătoare și vor obține finanțare. Investiția totală se va ridica la circa 10 miliarde de lei, fără TVA.

De ce nu este finanțat prin PNRR spitalul din Sibiu

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a fost întrebat, miercuri, într-o conferință de presă, de ce nu a fost finanțat din PNRR proiectul noului spital județean de la Sibiu, despre care autoritățile județene spun că este cel mai avansat din țară.

„Au fost trei spitale… proiectele lor valorau 500 de milioane de euro fără TVA, deci 600 de milioane de euro cu TVA. Finanțabil din PNRR, aplicând cofinanțarea de 40% ar fi fost 300 de milioane, or limita aprobată de Guvernul României a fost de 199,99 milioane euro. De ce există lege. Ca să trecem peste ea? Există o lege, o hotărâre de guvern are caracter de lege, trebuie să o respectăm. Dacă intrăm cu spitale care au valoare mare, pentru că exact aceeași situație era la Brașov, exact aceeași situație era la Focșani, nu mai puteam să ajungem la 25 finanțabile, pentru că dacă puneam trei spitale cu valoare foarte mare atunci probabil aveam o listă de 18 și nu ne încadram în criteriul impus de UE, să avem minim 25. Nu poți să pui spitale cu o valoare mult mai mare decât … Noi oricum am pus o valoare mult mai mare decât media. Media dacă împărțim 1,7 miliarde erau pentru 25, obțineam 68 de milioane și am pus de trei ori aproximativ această sumă. Dacă venea cineva cu spital de un miliard de euro ce făceam?”, spune Alexandru Rafila, conform Mediafax.

Ministrul Sănătății precizează că autoritățile de la Sibiu au știut de acest impediment încă de la început. Mai mult, Rafila spune că proiectul noului Spital Județean de Urgență Sibiu valorează cam cât un spital regional. „Cei de la Sibiu au știut de la început acest lucru, am avut discuții cu ei, i-am rugat să găsească soluții. Totuși, gândiți-vă că un spital regional este în jur de 600 de milioane de euro. Nu știu dacă un spital județean trebuie să coste la fel de mult ca un spital regional, inclusiv din punct de vedere al resursei umane disponibile”, a mai spus ministrul Sănătății, Alexandru Rafila.

Președintele CJ Sibiu, Daniela Cîmpean, a explicat recent că aceasta nu a fost singura variantă de finanțare pentru construirea noului spital de urgență de la Sibiu. „De fiecare dată am arătat că Planul Național de Redresare și Reziliență nu este singura sursă de finanțare pentru realizarea Noului Spital Județean, că avem în calcul și Programul Sănătate 2021 – 2027, cât și un împrumut al Băncii Europene de Investiții. Cu toate acestea, am făcut toate demersurile posibile pentru a prinde finanțare și din această sursă, inclusiv de a contesta limitările pe care Ministerul Sănătății le-a impus vizavi de valorile maxime ale proiectelor. Credem că a fost o limitare abuzivă. Noul Spital Județean este un proiect de importanță maximă pentru sibieni și nu numai”, a declarat Daniela Cîmpean, președintele Consiliului Județean Sibiu.

Sibiul nu are un spital municipal, singura unitate medicală cu caracter general din Sibiu fiind actualul Spital Județean de Urgență, care are clădiri vechi de peste 100 de ani și funcționează pavilionar. Spitalul Public a fost inaugurat în 1857 în clădirea în care în prezent funcționează secțiile clinice Medicală, Hematologie, Gastroenterologie.

Lista spitalelor noi care vor fi construite în România cu bani din PNRR

Lista prezentată miercuri, într-o conferință de presă, de ministrul Sănătății, Alexandru Rafila:

Centru Chirurgical Cardiovascular la Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu-Mureș

construire secții la Spitalul nr. 2 Vaslui

Spitalul Județean de Urgenta Bistrița – extinderea pavilionului spitalului prin construirea unei clădiri noi

pavilion Municipal Bacău bacau și integrarea în ansamblul medical al Spitalului Județean de Urgență Bacău

Spital Județean de Urgență Giurgiu – spital nou etapa 1 (secțiile oncologie și neurologie).

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia – relocarea și modernizarea activității secției de onologie și înființare compartiment cardiologie intervențională

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie, Braşov – un nou corp de clădiri

construire corp nou – departament sănătatea mamei și copilului Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei Constanţa

construire sediu nou pentru Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț

construire și dotare corp clădire destinat secțiilor de boli infecțioase și pneumologie

construire spital și funcțiuni conexe pentru Spitalul Municipal “Dr. Teodor Andrei“ Lugoj

Institutul Regional de Oncologie Timișoara

construcție nouă: Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare “Prof. Dr. C. C. Iliescu” București

Spitalul „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” Balotești – modernizarea infrastructurii

extinderea aripilor A1, A4 a Spitalului Universitar de Urgență București

recompartimentare clădire existentă și extindere cu un corp nou – Secția Clinică Neurochirurgie – centru de patologie vasculo-cerebrală și neurochirurgie la Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj

realizare pavilion nou-bloc chirurgical politraumă din Cazarma 1044 Sibiu

lucrări de investiții și intervenții în Cazarma 705 Pitești

construcția de secții de obstetrică și ginecologie, neonatologie, chirurgie pediatrică și pediatrie, Arad – unități noi

construire, dotare și amenajare a spitalului de obstetrică-ginecologie Buftea și desființare construcții existente (c1-c15), relocarea stației de oxigen și relocarea gospodariei apă

sediul nou pentru Spitalul de Urgență al MAI „Prof. Dr. Dimitrie Gerota”

pavilion de medicină operațională-politraumă în Cazarmă 1053 Craiova

Policlinica Municipală, specializarea cardiologie și oncologie, Constanța- spital nou

laborator de radioterapie Spitalul Județean de Urgență Pitești

realizare pavilion nou medicină operațională-politraumă, drum acces și rețele în Cazarma 646 Brașov

centrul de diagnostic şi tratament al tuberculozei Zerlendi, Bucureşti – spital nou

construire centru de psihiatrie pediatrică în incinta Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”

