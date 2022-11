Liga Studenților din Universitatea Maritimă Constanța (LSUMC) anunță că este împotriva desființării Universității Maritime din Constanța și a participării la formarea unei noi universități tehnice naționale. Universitatea Maritimă din Constanța (UMC) poartă discuții pentru o posibilă fuziune cu Universitatea Politehnica din București.

”Considerăm că deși reprezentăm studenții dintr-o universitate mică, ca număr de studenți, părerea noastră contează. Din păcate, nu am fost consultați in privința acestei idei și am fost puși în situația de a afla din presă despre planurile de creare a unei noi universități.

Aparent, sunt toate șansele ca inclusiv la acest referendum organizat peste câteva saptămâni părerea noastră să nu conteze, deși noi suntem beneficiarii direcți ai activității didactice și de cercetare a universității.

Mi se pare inadmisibil că se ia totuși în considerare această idee, ce vine la pachet cu pierderea identității, a istoriei, a tradiției, a vocii, a vizibilității și a tot ceea ce reprezintă Universitatea Maritimă din Constanța în plan local și național.

Sunt foarte multe lucruri de luat în calcul pentru luarea unei decizii în acest sens și suntem siguri că după diverse consultări și discuții rezultatul va fi cel așteptat și dorit de noi.

Ne bucurăm să vedem alumni ai organizației care iau poziții publice pe acest subiect, suntem siguri de susținerea lor și vom face tot ce ne stă în putere pentru a păstra Universitatea Maritimă din Constanța în forma în care se află ea astăzi.

Dacă este nevoie, repetăm 6 februarie 1990. ” – a declarat Andrei – Ștefan CAȚĂR, președintele LSUMC

Liga Studenților din Universitatea Maritimă Constanța, este o organizație non- guvernamentală, reprezentativă la nivelul Universității Maritime din Constanța, ce are ca obiective principale promovarea și apărarea drepturilor și intereselor studenților, precum și implicarea la nivel național în luarea deciziilor în învățământul superior, prin afilierea și statutul de membru cu drepturi depline al Alianţei Naţionale a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR). De asemenea, experiența de peste 32 de ani a organizației a determinat acționarea pentru apărarea libertăților democratice și drepturilor omului, ocupându-și astfel locul binemeritat în rândul organizațiilor studențești de referință de pe plan local și național.

Sursa: Realitatea de Constanta