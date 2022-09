Liderul AUR, George Simion, profețește că PSD va ieși de la guvernare înainte de anul 2024. Simion spune că rotația premierilor, agreată de PSD și PNL, nu va fi pusă în practică, fiindcă PSD se va eroda în opțiunile electorilor și va fi nevoit să rupă coaliția.

„Proteste pentru ca Romania este independenta energetic, cu o guvernare sanatoasa, romaneasca. Romanii ajung sa plateasca de 5 ori pretul pentru energia produsa in Romania. Acum se pretinde ca nu ne dă voie UE sa inghetam preturile. Daca nu ies romanii in strada, traderii si intermediarii, care nu au nicio treaba cu Romania, vor continua sa castige miliarde pe spatele romanilor. Eu zic ca PSD-ului ar trebui sa-i fie frica de alegeri din 2024, ar trebui sa vrea si ei, ca si noi, alegeri anticipate, sa dizolve aceasta uniune nenaturala.

Din pacate, la noi nu exista entitati care sa scoata lumea in strada. Noi suntem destul de bine organizati in teriitoriu si facem apel si la alte forte politice, daca vor sa se alature. Eu am mare incredere ca iesirile repetate in strada o sa faca ca acest guvern sa fie cel putin „mai favorabil” romanilor. Dupa iarna aceasta PSD nu isi va mai permite guvernarea cu PNL. Eu sunt convins ca nu se face nicio rotatie, nu vrea niciunul. Nu sunt capabili sa guverneze, au dat 100 de lei la pensionari cu o mana si au luat cu mana cealalta 500. Daca nu s-a plafonat si pentru agentii economici, totul se va scumpi. Cat timp o sa-l mai tina PSD pe Virgil Popescu. Nevoia asta de stabilitate, de care vorbesc ei, a adus numai saracie.”, a spus George Simion la un post TV.