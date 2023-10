Lacul Techirghiol, cel mai întins lac sărat din România, a secat din nou. Din acest motiv, celebrul nămol, cunoscut pentru proprietățile sale terapeutice, este și el mai puțin, iar cei care îl folosesc pentru tratament sunt îngrijorați.

Lacul Techirghiol a secat din cauza arșiței din această vară, însă acest lucru nu a efectat nămolul cunoscut pentru proprietățile sale terapeutice. Malurile lacului au secat pe o porțiune de aproape 100 de metri. Iar în anumite locuri, printre crăpături, au început să crească plante.

“Lacul Techirghiol este un lac sărat. A fost mai sărat la începutul secolului trecut, anii 20-30. Avea o salinitate destul de mare, 90-100 de grame la litru. Spre sfârșitul secolului a început să scadă. Ce am făcut noi? Am făcut un dig prin care am izolat lacul Zarguzon, surse apă de diluare. În urma acestui lucru salinitatea s-a păstrat, nămolul trebuie să fie într-un mediu cât mai sărăt ca să fie și sănătos”, a explicat dr. Adrian BÎLBĂ, doctor în științe.

Nămolul se extrage din mijlocul lacului, susțin specialiștii. Oamenii pleacă cu bărci încă de la primele ore ale dimineții pentru a scoate nămolul pe care ulterior îl aduc la sanatoriu. O parte din el este depozitat în buncărul spitalului unde se încălzește, iar cealaltă este împărțit pe plajă în sezonul estival.