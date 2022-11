Unirea Constanța a pierdut meciul din deplasare cu Dumbrăvița, scor 2-0, în etapa a 15-a din Liga a 2-a de fotbal. Antrenorul secund, în lipsa principalului, s-a declarat mulțumit de performanța jucătorilor.

John Ene a stat singur pe bancă, cu delegatul echipei de la Constanța mutată la Clinceni. ”Principalul” Dacian Nastai a fost suspendat după protestele la adresa arbitrului după meciul din runda trecută cu Miercurea Ciuc.

John Ene a stat pe bancă și a fost mulțumit de echipa sa, în ciuda înfrângerii, pentru că, pe un teren moale, s-a jucat un fotbal agreabil spune el.

”Ținând cont și de mai puțina noastră experiență ca vârstă, ca joc, și de starea terenului, totuși cred că a ieșit un meci frumos. Cu ocazii de ambele părți. Pot să spun că în anumite momente, și noi am avut câteva ocazii foarte bune și puteam să schimbă soarta jocului. Dar felicit echipa din Dumbrăvița. Au fost peste noi în multe momente ale jocului și cred că rezultatul, probabil, este echitabil. Am fost doar 17 jucători. Avem foarte mulți accidentați. Am avut și, mi se pare, doi suspendați. Ținând cont de toate lucrurile acestea, cred că am făcut un joc bun pentru vârsta pe care o au jucătorii noștri”, a declarat Ene.

În următoarea etapă, ultima din 2022, Unirea Constanța va primi vizita echipei CSM Iași, sâmbătă, 3 decembrie.

Sursa: Realitatea de Constanta