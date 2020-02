Simona Halep s-a calificat în finala turneului de la Dubai dupaă ce a învins-o pe americanca Jennifer Brady, scor 6-2, 6-0. după o prestație excelentă, care nu i-a dat nicio șansă adversarei.

Va urma a 37-a finală a carierei Simonei, prima a acestui sezon și prima de la Wimbledon 2019 încoace. Constănțeanca o va intalni pe Elena Rybakina, aflată pe locul 19 iîn clasamentul WTA.

„Mi-a plăcut mult, a fost un meci frumos, cred că am făcut cel mai bun joc de când am venit aici şi îmi place să joc în Dubai, îmi dă încredere ca să revin mereu să dau ce am mai bun. Îmi place şi publicul, sunt oameni speciali aici și spectatori speciali. Vă mulțumesc tuturor. Am luptat pentru fiecare minge, am crezut că am o şansă de a câştiga fiecare meci. Muncesc din greu și asta fac mereu. În fiecare zi mi-am crescut nivelul şi mă bucur că pot juca din nou finala. Cu Rybakina va fi dificil. Este o adversară foarte puternică. Este o provocare să joc pentru încă un titlu, dar voi da tot ce am mai bun. Sper să joc ca și astăzi” a declarat Simona Halep.

Calificarea în finala de la Dubai îi va aduce Simonei Halep un premiu de 372.200 de dolari şi 305 puncte WTA. Învingătoarea va primi 696.860 de dolari şi 470 de puncte WTA.