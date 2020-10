Farul a câștigat astăzi, scor 2-1, pe terenul Concordiei Chiajna, în etapa a 9-a a Ligii a 2-a, obținând al treilea succes în deplasare din acest campionat.

Scorul a fost deschis în minutul 60, de către Florin Bălan. Gazdele au egalat după o fază fixă în minutul 70. Farul și-a mărit avantajul în minutul 89, după o fază prelungită de atac a alb-albaștrilor. Paul Antoche a șutat la colțul lung, mingea respinsă de Lungu a fost reluată spre poartă de Iulian Carabela, portarul gazdelor a parat din nou, dar Andrei Banyoi a reacționat rapid și a trimis în plasă.

“Pentru mine, ei sunt cadoul meu, de un an și două luni. Sunt sută la sută dedicați acestei meserii, vreau să le mulțumesc pentru modul în care au arătat astăzi. Eram cu toții conștienți de importanța partidei, jucam cu un adversar foarte bun, cu jucători care au trecut prin prima ligă. Aveam nevoie de această victorie. Am întâlnit un adversar care era sub noi în clasament cu un punct și avea un meci în plus disputat. Am câștigat această partidă și toate gândurile noastre sunt la restanța de miercuri, de la Pandurii, unde trebuie să mergem și să legăm victoriile, pentru a fi în primele 6 echipe. Lotul nu este foarte mare. Am 22 de jucători, dintre care 4 portari. Au fost 3 jucători accidentați și 2 suspendați. Așa cum le-am zis și înainte de meci, nu numărul de jucători contează, ci inima pe care ei o au și modul în care se antrenează pentru lucrurile astea se văd la meci. Altfel, nu poți să te prezinți la meci, dacă nu te antrenezi cum trebuie.

În etapa următoare a Ligii a 2-a, Farul va juca pe teren propriu cu Pandurii Târgu-Jiu, miercuri, 28 octombrie, de la ora 14:00.

În clasamentul Ligii a 2-a, Farul se află pe locul 10 cu 13 puncte.

Farul: Dur-Bozoancă – Băjan, Leca, Lică, Panait – Al. Stoica (77 Carabela), Antoche, Bîrnoi, Fl. Bălan (90+1 Silaghi) – Măzărache (90+3 Hordouan), Banyoi.

Sursa: Realitatea de Constanta