Experiența bucuriei de a oferi și primi persistă până în prezent. Configurația astrală cu Luna în Balanță formând un aspect favorabil cu Venus în Leu inaugurează evenimentele într-o notă optimistă, oferindu-ne spațiu pentru a evidenția aspectele pozitive. Dorința de a surprinde pe alții poate apărea odată cu legătura Lunii cu Uranus în Taur, însă putem maximiza acea energie atunci când Luna formează un alt aspect favorabil (mai productiv) cu Marte în Leu.

Horoscop zilnic BERBEC

Ziua de azi se anunta a dezvalui un aer de spiritualitate spre tine. Poti fi implicat intr-o activitate religioasa sau poti citi un material inspirational sau biografia unui mare lider unde sa gasesti ceva relevant si de puternic impact pentru viata ta. Este bine sa nu te implici in activitati ce presupun multa vorba. In schimb, petrece ziua intr-o contemplare tacuta si vei putea sa iti gasesti pacea sufletului.

Horoscopul zilei TAUR

Ziua iti poate fi ca un roller coaster intre emotii si aspecte practice. Miscarile planetelor iti influenteaza o stare emotionala dimineata si vei judeca aspectele diferit in functie de raspunsul emotional pe care ti-l declanseaza. Atentie astfel la judecati subiective si non rationale, nu lua decizii sub aceste impulsuri. Insa in a doua parte a zilei energia se schimba si vei avea o abordare mult mai practica.

Horoscop azi GEMENI

Desi te poti simti cumva coplesit de responsabilitati, nu vei slabi totusi ritmul. Cel mai bun mod de a actiona este sa nu te plangi si sa continui sa iti completezi treburile pana la finalizare, scrie Sfatul Părinților. Cu cat termini mai repede, cu atat vei fi liber. Asta nu inseamna ca trebuie sa o faci intr-un mod neglijent si superficial. Da-ti stradania cea mai buna si vei culege cu siguranta roade care te vor incanta.

Horoscop zilnic RAC

Odihna si relaxarea sunt cuvintele de baza ale zilei tale. Te-ai suprasolicitat in ultimele zile chiar daca a fost weekend si e momentul sa te reglezi si sa te bucuri de fructele munciitale. Nu planifica totusi petreceri. Mai degraba sa ai o zi cu cat mai multa contemplare tacuta. Daca iti impartasesti trairile cu cineva special, vei avea un mai mare sentiment de implinire.

Horoscopul zilei LEU

O sarcina neasteptata si solicitanta poate aparea azi dar nu iti face griji. Te vei descurca cu ea foarte bine si curand vei primi laudele tuturor. Poate fi orice, de la un numar de musafiri neanuntati pana la o cerinta de la superiorul tau. Oricare ar fi situatia spontana, ai incredere in capacitatile si energia ta si ridica-te la inaltimea asteptarilor.

Horoscop azi FECIOARĂ

Ziua de azi se anunta a fi una serioasa si cu munca de facut. Cu siguranta vei inchide ziua satisfacut pentru ca rezolvi lucruri ce iti stateau pe cap de ceva tip. Asta ii va impresiona pe cei cu care ai de-a face. Totodata, astrele favorizeaza ca cineva de autoritate, superior, o personalitate puternica sa te impacteze intr-un fel care iti va marca benefic viitorul.

Horoscop zilnic BALANȚĂ

Te simti poate un pic dezorganizat si haotic azi. Ai multe ganduri iar acestea zboara in directii diferite. Rezultatul e acela ca iti e greu sa te focusezi pe un singur proiect azi. insa ai nevoie de focus. Incearca exercitii mentale si nu te mai consulta si cu altii pentru ca gandurile contradictorii tind sa te confuzeze si mai mult.

Horoscopul zilei SCORPION

Esti binecuvantat cu o viziune uluitor de clara azi si vei putea sa cantaresti corect beneficiile de termen lung ale actiunilor tale. Asadar, azi e o zi buna sa analizezi noi parteneriate, noi idei, noi investitii, noi prietenii care ti-au aparut pana acum in cale. Vei putea si judeca echilibrat persoanele de langa tine si sa identifici cine iti sunt cei ce iti vor binele cu adevarat.

Horoscop azi SĂGETĂTOR

Ai urmat o agenda foarte plina in ultimele zile si pe alocuri dezorganizata si acum e timpul sa te organizezi. Astazi va fi o zi relaxanta in comparatie cu ce a fost dar e bine sa o folosesti ca sa iti pui treburile cumva in ordine. Altfel totul va deveni mai haotic in continuare si risti sa devii anxios fara sa iti fie clar de ce.

Horoscop zilnic CAPRICORN

O atmosfera de serenitate va domina in caminul tau azi si tensiunile vor ocupa un loc pe bancheta din spate. Deci aduna-te cu cei dragi si imprastie bucuria aceasta. Vei gasi moduri noi de a gestiona frustrarile inevitabile ale vietii care se diminueaza gradat. Inspiratia ta si vocea interioara te ajuta sa gasesti cai de iesire si acolo unde parea ca nu le mai vezi vreodata.

Horoscopul zilei VĂRSĂTOR

Astazi se pare ca esti intr-un modul mai serios al mintii. Aspectele practice ale vietii iti vor solicita atentia azi. Dar tu esti plin de credinta si optimism si pregatit sa iti asumi sansele la cel mai profund nivel emotional. Cineva apropiat tie poate avea retineri despre scopurile si telurile tale. Daca e o persoana importanta pentru tine, dedica timp si explica-i cum vezi tu lucrurile si care e adevarul tau.

Horoscop azi PEȘTI

Astazi esti inclinat spre detalii importante si asta iti e de folos. Esti implicat profund in planificari detaliate pentru un proiect si vei fi foarte constiincios pe tema asta. Te simti plin de idei si de putere iar asta se reflecta in jobul tau. Vei capata si laude pentru asta. Un val de creativitate va marca fiecare aspect al vietii tale.