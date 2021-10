Victorie pentru HC Dobrogea Sud, 26-22 cu Minaur , in etapa 6 din Liga Zimbrilor

„A fost un derby adevărat. Au o linie de 9 metri foarte bună. Au început foarte bine meciul și au jucat practic fără greșeală în atac în primele 30 de minute. Noi am avut ceva probleme în apărare, dar în repriza a doua ne-am revenit. Preda a reușit 5-6 parade și nu am mai greșit atât de mult în atac. Am controlat ritmul jocului. Este o victorie muncită. Am meritat să câștigăm. Am luat 3 puncte, asta este cel mai important,” a declarat Djordje Cirkovic.

Echipele: HC Dobrogea Sud (Djordje Cirkovic, George Buricea, Rudi Stănescu): Vasile, Preda – Stankovic 5 goluri (3x7m), Nistor 4, Chikovani 4, Ilie 4, Buvinic 3, Vegar 2, Andrei 1, Raso 1, Nikolic 1, Susanu 1, Caba, Komogorov; Stănescu, Loghin

Minaur (Alexandru Sabou, Adrian Popovici): Pop, Terekhov – Vujovic 7 goluri, Căbuț 6, Vujic 3, Kotrc 3, Da Silva 2, Buguleț 1, Buzle, Teca, Nagy, Bera, Huta, Bușecan, Dobra, Buzogany. Arbitri: C.Gorina / F.Melencu (Dolj).

Sursa: Realitatea de Constanta