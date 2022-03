Farul se impune cu scorul 2-0 în fața celor de la FC Botoșani și se califică matematic în play-off.

Meciul a început cu un moment de reculgere pentru victimele accidentului aviatic de miercuri seara.

Nedelcu a deschis scorul în minutul 15, cu o lovirură cu capul din fața porții după o greșeală a lui Pap, iar până la pauză Betancor ar fi putut dubla diferența dacă transforma lovitura de la 11m din minutul 39. Farul și-a mărit avantajul în minutul 90, prin Bradley de Nooijer.

”Sunt fericit și eu și echipa. Le mulțumesc jucătorilor, suporterilor. O performanță foarte bună, am lipsit în ultimii doi ani din play-off. Am luptat, am jucat bine, am meritat din toate punctele de vedere și îi felicit pe jucători pentru că au muncit și au suferit. Dacă ajungi acolo, crește încrederea, e bine, bravo lor. Au meritat și bonusul pe care-l au.

Totul e greu în fotbal! Ne place să muncim și cred că s-a văzut pe teren încă din prima etapă. Am avut și sincope pentru că e normal, nu aveam omogenitatea, am lipsit și eu, dar m-am întors și suntem bine. Am întâlnit o echipă foarte bună, ne-am duelat în sisteme, le-am arătat jucătorilor.

Toți cei din față au făcut un efort deosebit, sunt foarte periculoși, toți trei marchează și am decis să încep cu ei, apoi să-i schimb cu cei tineri. Când stați cu mine de vorbă, trebuie să știți un singur lucru: Eu m-am născut să câștig! Când câștigi ești respectat și asta le transmit jucătorilor. O altă calitate de-a mea, ce spun se întâmplă și jucătorii mă urmează”, a declarat Gheorghe Hagi.

În clasamentul Ligii 1, Farul se clasează pe locul 4, cu 48 puncte.

În ultima etapa a sezonului regulat, Farul va juca în deplasare cu CSU Craiova, luni, 7 martie.

Sursa: Realitatea de Constanta