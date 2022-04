Hagi:”Cred că am făcut o primă repriză bună pe ofensiv, cu ocazii, situații discutabile, detalii care fac diferența”

Farul a pierdut cu 0-3 pe teren propriu partida cu Universitatea Craiova, în etapa a 5-a din play-off.

”O echipă puternică, o echipă care are atitudine, determinare, are fotbaliști, are tehnică. Cred că și noi avem ofensiv, dar defensiv am făcut mai puțin. S-au pierdut duelurile, s-au pierdut mingi, apoi au venit contraatacuri. Ei au tras la poartă, noi n-am tras.

Cred că și noi am dus bine mingea în repriza a doua, dar e important să faci bine și faza defensivă, unde noi am suferit. În fotbal, trebuie să faci ambele faze bine, mai ales când joci cu o echipă bună, în formă, așa cum e Craiova.

Nu pot să interpretez, au fost două situații la limită, când scorul era încă 0-0, dar nu vreau să comentez arbitrajul.

Noi pregatim fazele fixe, facem fazele fixe, le spunem sa meargă să atace mingea, dar din păcate nu reușim. Rezultatul e unul negativ pentru noi și nu avem ce spune prea mult dar o să analizăm și o să vedem ce facem în continuare.

Cât a fost Jefte în teren lucrurile au fost destul de bune, dar puțin ca să aspirăm să marcăm goluri.”

„De ce să-l cert? Noi, când facem o greșeală, nu suntem conștienți de ea? E un băiat inteligent, a văzut că a greșit. Nu are rost să cerți un jucător când știi că e conștient de greșeala făcută. După meci am avut doar o discuție colectivă, despre ce am făcut bine și ce am făcut mai puțin bine”