Farul s-a impus scor 2-0, cu Mioveni, în deplasare, în etapa a doua din Superliga.

Ambele goluri ale meciului au fost marcate de Adi Petre, din penalty. Farul a controlat tactic meciul, și-a creat ocazii încă din start și ar fi putut intra în avantaj încă de la cabine, însă Kiki (min.15 – șut în bară de la 8m lateral) și Morar (min.20 – situație unu la unu cu portarul) nu au reușit să deschidă scorul.

”Știam că va fi greu. Am spus că Mioveni are un antrenor experimentat, care a făcut lucrurile așa cum trebuie. E greu să-i desfaci, am schimbat și sistemul, am încercat lucruri care ne-au ieșit mai bine în repriza a doua. Am făcut bine. Trebuia să atacăm mult pe centru. În a doua repriză am adus prospețime și calitate, de aceea am câștigat meciul.

Adi Petre a făcut bine și anul trecut. Important e că acumulăm puncte. Sunt puncte importante, dar e doar un început. Ne-a plecat cel mai bun fundaș stânga, a trebuit să luăm altul la fel de bun, îl avem și pe Borza. Am luat un jucător cu experiență, care joacă în naționala țării lui. Trebuie să se apere mai bine.

Suntem la început de drum. Eu văd că ne-am completat bine, avem alternative, avem soluții. Important e că avem jucători care pot aduce un plus. E un mix între experiență, jucători pe care îi știu bine, și jucători foarte tineri. Lucrurile merg bine, suntem pe drumul bun”, a declarat Gheorghe Hagi după meci.

Etapa următoare, Farul va juca pe teren propriu cu Chindia Targoviste, vineri, 29 iulie.

Sursa: Realitatea de Constanta