Gigi Becali a participat pe 30 noiembrie la pelerinajajul de la Mănăstirea Peștera Sfântului Apostol Andrei din județul Constanța.

Patronul FCSB a spus că iniţial nu avea de gând să vină, dar un călugăr pe care l-a văzut cu o seară în urmă la televizor l-a determinat să ia această decizie.

„Am venit azi la peştera Sfântului Andrei. Nu aveam de gând, dar aseară am văzut la televizor un călugăr bătrân la peşteră şi mi-am închipuit cum acum 2000 de ani Sfântul Apostol Andrei a fost pe meleagurile astea. Şi am mai fost odată acum 15 ani şi am zis de ce să nu mă duc puţin, să calc pe sfinţenie, pe unde Sfântul Andrei a călcat”, a declarat Gigi Becali.

Sfântul Apostol Andrei, prăznuit joi, 30 noiembrie, s-a născut în Betsaida, localitate aflată pe malul lacului Ghenizaret din Galileea, şi este fratele Sfântului Apostol Petru. Iniţial, era ucenicul Sf. Ioan Botezătorul, de la care aude că Hristos este Mesia cel aşteptat. Astfel, devine ucenic al lui Iisus Hristos, chemând şi pe fratele său, Simon, care va deveni Apostolul Petru. Cei doi au renunţat la îndeletnicirea de pescari, i-au urmat lui Hristos şi, după Învierea Domnului, au devenit „pescari de oameni”, adică apostoli. Sfântul Apostol Andrei a propovăduit Evanghelia în ţinuturile Bitiniei, Traciei, Macedoniei şi Sciţiei Minor, adică Dobrogea de astăzi, în cetăţile Tomis, Callatis şi Histria, fiind cunoscut drept „apostolul românilor”.

Sursa: Realitatea de Constanta