Viitorul a suferit a patra înfrângere în ultimele cinci etape, scor 0-1, în deplasare cu Gaz Metan Mediaș.

Singurul gol al meciului a fost înscris de Chamed, în min. 58.

”În fotbal sunt și momente din aceastea. Sperăm ca, la anul, să arătăm altfel. Am dat cât am putut. Din păcate nu am fost proaspeți în ultimii 30 de metri. Am luat multe mingi, dar atacanții noștri nu au fost proaspeți. Eu zic că am avut ocazii. ‘Riva’ a obosit puțin, iar ceilalți au arătat foarte puțin ca să putem spera la multe. Asta e realitatea, bine că s-a terminat, bine că vine pauza. Trebuie să muncim, avem patru meciuri importante. Vedem la anul, sperăm să facem cum am făcut și în anii trecuți. Cu toții trebuie să ne gândim la sărbători. Noi o să facem analiza și o să tragem concluziile”, a declarat Gheorhe Hagi.

În etapa viitoare, a 23-a din Liga 1, FC Viitorul va întâlni, în deplasare, pe 3 februarie 2020, de la ora 20.00, pe Politehnica Iași.

In clasamentul Ligii Întai, FC Farul se află pe locul 6 cu 35 puncte.

Sursa foto FC Viitorul