Zăpada a pus stăpânire luni pe județul Constanța. Mai multe drumuri judeţene au fost închise, Deşi drumarii intervin de zor, din cauza vântului puternic, zăpada se depune continuu pe şosele. Asta le dă bătăi mari de cap şoferilor. Județul Constanța este sub Cod Portocaliu de ninsori viscolite până marți, 1 martie, ora 10.00.

Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța anunță că de dimineață ora 03:00, s-a acționat pe toate tronsoanele de drumuri județene, cu un numar total de 28 de utilaje cu lama și material antiderapant plus echipamentele și resursele necesare desfasurarii acestor activități.



Nu au existat incidente majore, au existat situații de deblocare sau tractare a autovehiculelor

Din cauza ninsorilor abundente, a viscolului și a vizibilității reduse au fost închise mai multe tronsoane de drumuri județene.

Drumuri Județene Închise:

ora 14:00 DJ226A Cogealac-Ramnicul de Jos

ora 18:00 DJ222 Pestera-Pietreni

ora 18:30 DJ391A Baneasa-Dobromir, Valeni-Sipote, Tufani-Furnica, Bifurcatie DJ392-DJ307, Deleni-Sipote

ora 18:30 DJ391A intersectie cu DJ392, Olteni-Viroaga,

DJ392 Independenta-Dumbraveni

DJ391 Negru Voda-Cerchezu-Viroaga

In curs de inchidere:

DJ225 Pantelimon-Targusor

Exista un dispecerat central care coordonează dispeceratele teritoriale. Suntem in comandament cu toate resursele de care dispunem. Suntem in stransa legătură cu CSJU si CJCCI. Pentru orice incident apărut acționăm in cel mai scurt timp.

Probabil dupa ora 21, vor mai fi închise tronsoane de drumuri, in funcție de cum evoluează vremea, anunță RAJDP Constanța.

Sursa: Realitatea de Constanta