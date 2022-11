Restaurant ”Delfinul”din municipiul Constanța a fost închis și amendat de Inspectorii OPC după ce au găsit gândaci, mizerie, alimente expirate și alterate.

„La verificarea efectuata in baza unei sesizari a fost fost controlat operatorul economic ce desfasoara activitate de alimentatie publica, la care s-au constatat urmatoarele deficiente: utilizarea de magerii prime cu data limita de consum depasita, schimbare stare termica a materiilor prime fara sa fie autorizat in acest sens, prezenta portiunilor de rugina in spatii de depozitare a produselor alimentare, infiltratii in tavan, prezenta gandacilor, desfasurarea de practici comerciale incorecte, folosire ustensile neprofesionale si reutilizare ambalajelor de materii prime,”transmite CJPC Constanța.

Inspectorii au dato amenda in valoare de 8.000 lei si 2 avertismente si s-a dispus masura de oprire temporara a prestarii serviciului de alimentatie publica pana la remedierea deficientelor constatate

Sursa: Realitatea de Constanta