Festivalul Internaţional de Teatru Independent de la Constanţa Blue Theatre 2022, ediţia a VII-a, s-a încheiat, după opt zile pline de teatru, workshopuri şi ateliere, lansări de carte, performing şi multă energie pozitivă.

Anul acesta, FITIC 7.0 s-a desfăşurat pe trei scene (două în Parcul Arheologic de lângă Primăria Constanţa) şi una pe Bulevardul Tomis) şi a avut ca invitaţi speciali mari nume ale scenei culturale româneşti, precum Maia Morgenstern, Horaţiu Mălăele, Marius Bodochi, Bogdan Mălăele, Radu Captari ş.a. Teatrul Naţional Bucureşti şi trupe de teatru independent. Teatrul de Artă, Unteatru, Teatrul din buzunar, Teatrul Apropo, Breasla Actorilor, Teatrul Coquette, Performance Delivery, Teatrul Independenţilor Profesionişti & Let It Go Acting Studio, Trupa Aici, Victory of Art, Trupa 4teen, Trupa Ştefan Iordache, Atelierul de Teatru, Trupa Chaplin, Trupa Transparency, Trupa Amprente, Trupa Acting Up au adus la FITIC 7.0 23 de spectacole de teatru, ce au culminat cu producţia „FierS a Cheval”, realizată de celebra Compagnie des Quidams, una dintre cele mai importante trupe de teatru de stradă din lume. Cei doisprezece cai luminoşi şi conducătorii lor au creat o atmosferă fantastică, reprezentând poveşti spectaculoase, care au încântat pe cei mari şi pe cei mici deopotrivă.

Premianţii FITIC 7.0

FITIC 7.0 s-a încheiat cu Gala de premiere, într-o explozie de energie şi bucurie. Pe categorii, premianţii sunt:

BLUE THEATRE INDEPENDENCE – SPECTACOLE DE TEATRU INDEPENDENT

Cea mai bună actriţă – Iulia Alexandra Dinu (spectacolul „Rosmersholm“, producţie a Performance Delivery, Teatrul Independenţilor Profesionişti & Let It Go Acting Studio)

Cel mai bun actor – Lari Giorgescu (spectacolul „Eine Kleine Nachtmusik“- Unteatru, Artproduction Foundation & Gigi Căciuleanu Romania Dance Company)

Cel mai bun spectacol – „Eine Kleine Nachtmusik“- Unteatru, Artproduction Foundation & Gigi Căciuleanu Romania Dance Company

Cel mai bun regizor – Alexandru Nagy (spectacolul „Rosmersholm“)

BLUE THEATRE INDEPENDENCE – DRAMATURGIE CONTEMPORANĂ

Cea mai bună piesă – „Străinii“, autor Andrei Adam

Premiul de excelență – Ştefan Caraman – „O poveste de la capătul lumii“

BLUE THEATRE INDEPENDENCE – SPECTACOLE DE TEATRU-DANS

Cel mai bun coregraf – Gigi Căciuleanu (spectacolul „Eine Kleine Nachtmusik“- Unteatru, Artproduction Foundation & Gigi Căciuleanu Romania Dance Company)

SEATHRE HIGH SCHOOL CONTEST

Cea mai bună trupă – Trupa Amprente – spectacolul „Zbor“

Cel mai original spectacol – „El Muro“ – Trupa Victory of Art

Cel mai bun elev-actor în rol principal – Sebastian Luca (Trupa Amprente)

Cel mai bun elev-actor în rol secundar – Antonio Petrică (Trupa Acting up)

Cea mai bună elevă-actor în rol principal – Cezara Cristache – spectacolul „Fata din curcubeu“

Cea mai bună elevă-actor în rol secundar – Alessia Tofan (Trupa 4Teen)

Premiul de excelenţă – Spectacolul „Clona“ – Trupa 4 Teen

