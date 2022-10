Farul a învins-o pe U Cluj, scor 2-0 , în etapa a 14-a și a reuşit a cincea victorie consecutivă în campionat. Constănțenii nu au primit gol în ultimele trei partide și au bifat a zecea victorie în acest sezon.

Scorul a fost deschis de Alexei Pitu în minutul 31. Farul și-a mărit avantajul în minutul 51, când Artean împinge mingea în plasă după o preluare magistrală, iar defensiva ardelenilor este la pământ.

„Am făcut un meci complet, chiar dacă nu am fost atât de fini cu mingea, dar fără minge, defensiv, am făcut un meci foarte, foarte bun. Echipa a făcut un efort extraordinar, jucătorii au alergat, au fost conectați, au avut o determinare foarte bună, nu le-am dat nicio șansă adversarilor.

Pitu s-a maturizat. Mi-a răspuns, am avut o muncă de făcut cu el doi ani, a trebuit să-i cresc personalitatea. Acum e bărbat, sezonul ăsta e unul dintre cei mai buni. La 2002 a fost cel mai bun, i-a fost și greu pentru că l-am trecut și decar din atacant lateral. Acum simte toate zonele, are și putere, are și personalitate, e pe drumul foarte bun. Mai avem două meciuri, Rapid și Craiova, dacă ieșim cu două victorii, luați-ne în calcul”, a declarat Gheorghe Hagi la finalul meciului.

În etapa următoare, Farul va juca în Cupa României cu Alexandria, marți, 18 octombrie.

Sursa: Realitatea de Constanta