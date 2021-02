Farul pierde la Constanța, învinsă de Chindia Târgoviște, scor 0-3, în meciul din optimile Cupei României la fotbal.

Prima repriză a fost echilibrată, fără ca vreuna dintre cele două echipe să-și creeze multe oportunități de a marca. Atacantul târgoviștenilor a deschis scorul în minutul 38, când a reluat din careu după centrarea perfectă venită de la Șerban. Diferența s-a mărit în minutul 64, când Paul Iacob a executat o lovitură liberă, de la 25 de metri, direct la vinclu. Constănțeanul, fost junior al clubului nostru, nu s-a bucurat la gol în semn de respect pentru culorile alb-albastre. La faza următoare, în minutul 72, oaspeții au punctat din nou, cu un șut la colțul lung, expediat de Diaz.

“Din păcate, este cea mai mare diferență de scor la care pierdem de când sunt eu antrenor la Constanța și se fac aproape doi ani. Este prima dată când pierdem la trei goluri diferență și sunt supărat pentru că eu credeam, și sunt convins că și jucătorii credeau, că puteam să facem mult mai mult în acest meci, să reușim să mergem mai departe. A fost o partidă echilibrată, până în momentul în care am primit primul gol, chiar dacă am stat un pic mai jos și nu am avut curaj să punem presiune pe jucătorii de la Chindia. A fost o experiență bună în Cupa României, dar aș fi vrut să mergem mai departe și sunt convins că, dacă am mai juca o dată cu ei, am putea să facem lucruri mult mai bune. Astăzi, nu am fost agresivi ca echipă, nu am avut determinare ca și colectiv,” a declarat Ianis Zicu.

Sursa: Realitatea de Constanta