O tulceancă în vârstă de 90 de ani i-a distrus ușa unei vecine de 71 de ani. Victima a apelat serviciul de urgență, agresoarea fiind cercetată de polițiști într-un dosar penal de distrugere.

„Referitor la sesizarea din data de 7 Februarie . a unei femei de 70 de ani, din Tulcea, cu privire la faptul ca o vecina a sa in vârsta de 90 de ani i-ar fi provocat distrugeri la usa de acces in imobil, in urma constatărilor jandarmilor din cadrul IJJ Tulcea, polițiștii tulceni au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere, efectuând cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii incidentului”, transmite IPJ Tulcea.

Jandarmii tulceni au fost solicitaţi, de către o femeie în vârstă de 71 de ani, care a relatat faptul că vecina sa, în vârstă de 90 de ani, i-a distrus uşa de acces în locuinţă, lovind-o cu pumnii şi picioarele. Femeia a declarat că vecina sa o acuză de furtul unor obiecte din locuinţă, precizând că nu este prima dată când aceasta îi distruge uşa de acces în locuinţă.

Sursa: Realitatea de Tulcea