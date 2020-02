Fostul preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, Horia Constantinescu, a demisionat din PSD, după ce anunțase că vrea să candideze la Primăria Constanța. A ales să comunice demisia colegilor săi prin intermediul presei.

“ Cum din presa am aflat de eventuala mea demitere, daca nu sunt cuminte, tot prin intermediul presei, transmit domnului Stroe si colegilor dansului ca, astazi, 23.02, ore 9:30, ma voi prezenta la sediu pentru a DEPUNE DEMISIA! Consider ca promovarea adevaratelor valori a ramas o prioritate pentru PSD Constanta, iar o “virgula” (exprimarea staff-ului municipal) ca mine, nu are ce le cauta alaturi! Le voi ura succes si sper ca predarea-primirea biroului de primar sa se faca in acelasi spirit, de voie buna! ”

Horia Constantinescu și-a anunțat, cu câteva zile în urmă, intenția de a candida la Primăria Constanța și a menționat că nu a cerut permisiunea colegilor săi să candideze. „ Am anunțat că voi candida, indiferent de decizia organizației. Nu cred că trebuia să cer voie! Suntem maturi, unii chiar barbați, iar purtarea unui dialog ajută la o comunicare mai bună. Chiar daca părăsești o încăpere nu trebuie să trântești ușa! ”

PSD Constanța are un candidat declarat pentru primăria orașului, în persoana actualului primar Decebal Făgădău,