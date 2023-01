Damen Shipyards Mangalia a anunțat că negocierile sunt în desfășurare, compania subliniind că se arată încrezătoare în găsirea unei soluții.

Conducerea Damen Shipyards Mangalia a anunţat, marţi, printr-un comunicat de presă, că a stabilit o strategie prin care să asigure sustenabilitatea şantierului în noul context al industriei navale mondiale. “Industria navală a trecut prin multiple schimbări, la nivel mondial, în ultima decadă. 80-90% din producţia de nave comerciale din Europa către piaţa din Asia, inclusiv tipul de nave pe care Damen Shipyards Mangalia (DSMa) le construia la un moment dat., se arată în comunicat.

Conducerea DSMa susţine că atunci când vorbeşte despre reorganizare se referă la retehnologizare şi la reprofesionalizarea producţiei. “Directoratul DSMa a prezentat această strategie acţionarilor şi Consiliului de Supraveghere, şi pentru implementare se va asigura de respectarea cerinţelor legale precum şi a contractului colectiv, cu scopul asigurării dezvoltării viitoare a DSMa. Parte a acestei strategii este creşterea forţei de muncă, dar şi o redistribuire a specializărilor/capacităţilor de producţie din şantier. Acest lucru va avea un efect pozitiv asupra majorităţii angajaţilor, dar în acelaşi timp poate avea un efect nedorit asupra unora. La momentul potrivit, subsecvent unei aprobări a Consiliului de Supraveghere, Sindicatul va fi informat şi consultat pentru a reduce eventualul impact negativ asupra unor angajaţi. Când ne referim la reorganizare, vorbim în primul rând despre optimizarea proceselor de muncă, retehnologizare şi reprofesionalizarea producţiei”, a transmis conducerea Damen Shipyards Mangalia.

Aceasta a mai precizat că informaţiile distorsionate sau false distribuite în spaţiul public afectează nu doar şantierul, ci şi activităţile economice conexe acestuia.

“Suntem surprinşi de multitudinea de informaţii distorsionate sau false care au fost distribuite în spaţiul public. Asemenea acţiuni afectează nu doar şantierul, ci şi activităţile economice conexe acestuia, aspect care poate conduce la periclitarea parteneriatelor si a obiectivelor de performanţă financiară a şantierului”, a mai menţionat sursa citată.

Conducerea Damen Shipyards Mangalia a explicat că negocierile cu angajaţii sunt în desfăşurare. “Nu dorim să „trenăm” negocierile. Se poate observa că nu am prezentat o poziţie publică până nu am avut un dialog intern cu sindicatul şi angajaţii DSMa, considerând că este necesar să calibrăm comunicarea într-un mod responsabil. Am prezentat intern, în cursul zilei de 16.01.2023 soluţii constructive, pornind de la consultările anterioare, care să fie corelate cu realităţile concrete actuale ale industriei navale mondiale şi cu perspectivele de dezvoltare comercială a şantierului. Negocierile sunt în desfăşurare şi suntem încrezători în găsirea unei soluţii, printr-o comunicare mai eficientă şi mai puţine tensiuni, care nu aduc niciun beneficiu părţilor implicate”, a transmis conducerea companiei.

Damen a abordat și informațiile referitoare la un posibil faliment

În comunicatul de presă de marți, compania a mai vorbit și despre speculațiile referitoare la un posibil faliment al șantierului Mangalia.

“În momentul de faţă, compania Damen este singurul acţionar care susţine financiar şantierul DSMa (cu influxuri de capital) şi trebuie să realizăm că aceste eforturi sunt dificil de susţinut la nesfârşit, dacă şantierul nu este sustenabil şi productiv. Damen şi-a demonstrat capabilităţile şi faptul că poate face performanţă în industria navală românească la Damen Shipyards Galaţi, care a fost transformat în cel mai modern şantier naval din România, prin investiţii şi re-tehnologizare. Damen Shipyards Galaţi este singurul şantier naval din România care a produs nave militare după 1990. Damen a proiectat şi construit la Galaţi peste 30 de nave militare de înaltă complexitate pentru 13 ţări, inclusiv ţări membre NATO şi UE (nu şi pentru România din păcate). Câteva dintre aceste nave proiectate şi produse la Galaţi sunt cele mai mari şi complexe nave militare produse vreodată în România”, transmit reprezentantii Damen.

Compania a dus în discuție și posibila restructurare care ar urma să aibă loc

“Referitor la posibila restructurare: reiterăm faptul că există, într-adevăr, o propunere de reorganizare a activităţii. Dar cel mai important este faptul că această propunere este de a angaja mai mulţi oameni în producţie, reducând în acelaşi timp aparatul administrativ, prin redirecţionare către activităţi de producţie. Cu alte cuvinte, vom angaja personal în producţie pentru a genera eficienţă şi venituri, precum şi pentru a flexibiliza aparatul administrativ. Această reorganizare este necesară pentru eficientizarea şi flexibilizarea întregului şantier şi, împreună cu procesul de retehnologizare, poate soluţiona situaţia actuala. Până acum acţionarul majoritar, Ministerul Economiei, nu a aprobat această reorganizare. Suntem încrezători în strategia noastră. Putem face un şantier performant. Am făcut-o la Galaţi, o putem repeta la Mangalia daca vom implementa noua strategie pe termen lung”, a mai afirmat Daamen [n comunicatul de presa.

Sursa: Realitatea de Constanta