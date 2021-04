HC Dobrogea Sud a câștigat meciul cu SCM Politehnica Timișoara, scor 24-18(13-7), în etapa a 23 a, jucat la Sala Katy Szabo din Sfântu Gheorghe.

Gabriel Ilie: “Mă bucur că ne-am remontat după pasa proastă de ieri, am fost foarte concentrați și ne-am revenit, exact cum ne-am dorit. S-a văzut și pe teren că am luptat foarte bine. S-a văzut unitatea grupului. Înfrângerea de ieri ne-a dat de gândit, am reflectat asupra greșelilor noastre și s-a văzut astăzi că am fost unul pentru altul. Ne-am bucurat la fiecare gol, așa trebuie să fie mereu. Dacă jucăm așa, toți adversarii vor avea meciuri grele cu noi. Vrem toate punctele mâine, în primul rând, și să nu mai pierdem puncte la următoarele turnee”.

Echipele: SCM Poli Timișoara (antrenor Vlad Caba): Tcaciuc, Pal – Sadoveac 6, Caba 4, Baican 3, Barros 1, Fenici 1, Năstăsie 1, Cîmpan 1, Enculescu 1

HC Dobrogea Sud (Djordje Cirkovic, George Buricea): Iancu, Vasile – Komogorov 6 goluri, Nistor 5 (1x7m), Ilie 4, Andrei 3, Chikovani 3, Nikolic 1, Susanu 1, Stănescu 1, Simovic, Chiuffa, Ostace.

HC Dobrogea Sud (51p) joacă duminică, de la ora 16.00, cu Steaua (33p), care a pierdut astăzi derby-ul etapei în fața lui CSM București (45p).

Rezultatele etapei a XXIII-a: Steaua – CSM București 25-27, Potaissa Turda – HC Buzău 33-26, Dinamo – Magnum Botoșani 38-31, CSM Vaslui – CSM Focșani 27-34, CSM Făgăraș – CSM Reșița 32-24, CSU Suceava – CSM Bacău 30-28. Minaur a stat.

Sursa: Realitatea de Constanta