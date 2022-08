Răzvan Theodorescu a comentat la Realitatea

„Acest rechizitoriu după părerea mea, ca un om care a trăit direct, este o rușine, de sus până jos este o rușine care pune Justiția noastră sub un mare semn de întrebare. Revoluția Română a fost un eveniment istoric capital, singurul eveniment istoric la care face referire Constituția României, care spune că România actuală este rodul Revoluției. Un eveniment că acesta trebuie cercetat de istorici, nu de procurori și nici de jurnaliști. Istoricii sunt cei care trebuie să-și dea opinia. Revoluția Română are caracteristicile oricărei revoluții din epoca modernă, o revoluție începe cu o insurecție și se termină cu o Constituție. Doi ani ține această Revoluție, ori a disjunge lucrurile așa, a face un dosar al Mineriadei…

Este probabil o încercare care este teleghidată din exerior, eu nu sunt un conspiraționist dar de dată asta cred acest lucru, pentru compromiterea acelei zone de stânga care este totuși cea care a luat puterea după Revoluție. A-l acuză pe Ion Iliescu de toate lucrurile de care e acuzat e o rușine din toate punctele de vedere. A fost un lider în timpul Revoluției și lui îi datorăm foarte multe pentru acele momente”, a declarat Răzvan Theodorescu la Culisele Statului Paralel.

Dorin Lazăr Maior a comentat și el pe marginea rechizitoriului publicat de autorități:

„Am citit rechizitoriul, am încercat să-l înțeleg. Ce pot să spun eu: eu din stradă am intrat în sediul județenei de partid, așa cum se numea atunci, la Brașov, împreună cu tinerii de atunci. Am intrat și am ocupat acel sediu și am făcut parte din prima echipă de conducere care avea să se deplaseze și la București. Aceste implicări ale mele directe sunt consemnate.

O parte din acest rechizitoriu poate fi luat în considerare, dar din punct de vedere istoric este foarte greu. Imediat după declanșarea luptei pentru putere, eu consider că au fost 2 etape în Revoluția de la 89 care a fost făcută de poporul român și aparține poporului român. Consider că noi am fost sinceri și am luptat în acele ore, asta s-a întâmplat până în după amiază zilei de 22 decembrie când au apărut grupuri organizate care am simțit că luptă pentru putere și nu au nicio regulă morală.

Eu dau exemplu fără să încerc să judec la vârful acestei situații. La Brașov a aparut la ora 18:30 Emil Stoica, eu terminasem facultatea de 2 ani și el a fost unul dintre profesorii mei. El a venit însoțit de niște tineri și l-am întrebat cine sunt acești tineri. Mi-a spus că sunt studenți, dar eu am remarcat de atunci că nu sunt studenți, aveau constituția atletică pe care atunci n-am înțeles-o și am rămas puțin mirat.

Eu consider că o parte din acești oameni au preluat de la noi puterea care a fost obținută printr-o revoltă populară masivă, s-au folosit de noi.

Eu cred că acele evenimente sângeroase puteai fi evitate de conducerea care s-a ales atunci”, a declarat la Culisele Statului Paralel Dorin Lazăr Maior.