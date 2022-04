Farul a pierdut cu 0-3 pe teren propriu partida cu Universitatea Craiova, în etapa a 5-a din playoff.

Oltenii au deschis scorul după un sfert de oră de joc, prin Markovic, după o centrare din corner. Pe contraatac, Crețu a șutat slab, iar la cealaltă poartă, Jefte nu l-a putut surprinde pe portar, cu un șut superb și Iancu a ratat apoi o foarfecă. Până la pauză, după o nouă combinație frumoasă, Baiaram a marcat, iar în prelungirile primei reprize a înscris din nou și Markovic.

„Ofensiv am jucat bine. Am adus mingi în față, am început foarte bine meciul, am impus ritmul jocului, apoi am făcut greșeli, iar fotbalul e făcut din micile detalii. Ei au câștigat mereu duelurile la cap, au fost mai puternici decât noi și ne-au pus probleme multe pe atacurile rapide. Trebuie să ne apărăm mai bine. Am pierdut dueluri, am fost depășiți pe minge statică, am lăsat spații mari pe contraatac, ei au tras pe poartă când au ajuns în față, noi nu, și tot așa”, a declarat Gheorghe Hagi.

Farul cu 28 de puncte, suferă cel mai drastic eșec din acest sezon și rămâne pe locul 5.

In etapa urmatoare, Farul va juca pe teren propriu cu FCSB, luni, 25 aprilie.

Sursa foto: Farul Constanta

Sursa: Realitatea de Constanta