Numărul cazurilor de persoane izolate la domiciliu, în județul Constanța , a ajuns astăzi la 761, iar al celor aflate în carantină la 43. Nouă peroane sunt confirmate cu coronavirus.

În România au fost confirmate, până acum, 131 infecții cu coronavirus. Nouă dintre pacienți au fost declarați vindecați și au fost externați. 14573 persoane izolate și 652 unt în carantină.

Autoritățile fac apel la populație să se informeze doar din surse oficiale și credibile.

Ministrul de Interne, Marcel Vela a făcut astăzi declarații de presă, la sediul instituției. Mâine, în România, va fi instaurată, oficial, starea de urgență, așa cum a anunțat președintele Klaus Iohannis, sâmbătă, imediat după ce Guvernul Ludovic Orban a depus jurământul de învestire, la Palatul Cotroceni.

„Starea de urgenta este o masura pe care multe tari europene afectate au luat-o deja in interesul cetatenilor. Incepand de aseara, o echipa formata din reprezentanti ai tuturor ministerelor a lucrat pentru a trimite premierului nota de fundamentare ce va fi prezentata presedintelui, in vederea emiterii decretului. Stiu ca e o stare de neintelegere. Trebuie sa constientizam ca asta e spre binele nostru. Vreau sa fac un apel la calm, la solidaritate. Institutiile statului sunt la datorie. Starea de urgenta e o masura care vine in sprijinul autoritatilor pentru a actiona in sprijinul cetatenilor. Evitati deplasarile care nu sunt absolut necesare, nu contribuiti la propagarea mesajelor de panica. Sustineti eforturile autoritatilor”, mai spune ministrul.