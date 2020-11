Domnule Palaz, suntem în ultima săptămână de campanie. Ce ne puteți spune despre cum s-a desfășurat campania pe timp de pandemie?

Pandemia, restricțiile, carantinarea la început păreau că vor îngreuna transmiterea mesajelor către electorat, dar să știți că până la urmă s-a dovedit că daca te implici te poți apropia de cetățeni. Noi nu am vrut niciun moment să abandonăm campania “la pas”, pentru că așa ni s-a părut corect față de alegători: toți trebuie să aibă acces la informație, iar informația nu se transmite numai online, ci mai ales prin viu grai, în special către persoanele care nu au acces la internet. Suntem în secolul vitezei, însă Romania mai are suficient drum de parcurs până a ajunge să asigure transmiterea de informații online în toate mediile. Și, în plus, cu toată sinceritatea o spun că poate nu va fi tocmai în avantajul politicienilor, pentru că interacțiunea cu oamenii, dialogul vor rămâne baza. Oamenii au probleme, diverse spețe, își spun of-ul când au ocazia. Politicienii implicați trebuie să îi asculte și să le dea soluții, bineînțeles soluții corecte date de oameni care stiu. Nu să îi încurce și mai mult pe cei care apelează pentru ajutor. Cu alte cuvinte, chiar daca domnul prefect a lasat la voia întâmplării reglementările cu privire la campania electorală în zonele carantinate – știm cu toții că tăcerea este răspunsul celor care nu se pricep, echipa PMP a ajuns până acum în majoritatea localităților din județul Constanta și suntem singura echipa care cunoaște cu certitudine problemele fiecărei zone, care are soluții și care se va lupta în Parlament pentru a le rezolva.

Ce ne puteți spune despre scandalul legat de pelerinajul la Peștera Sf. Andrei?

În primul rând îmi pare rău că legăm o sărbătoare religioasa atât de mare de un scandal intre puterile statului. Știți foarte bine că am fost omul politic care a sancționat ori de cate ori IPS Teodosie a avut, să zicem, derapaje. Însă de data asta este vorba de aplicarea de către guvernanți a dublei măsuri, cea despre care vorbeam și zilele trecute. Închizi piețe, lași deschise hipermarketuri. Închizi scoli pentru copii, dar le deschizi pentru alegeri. Carantinezi zone în care se organizează pelerinaje, intri cu mascații în biserici, bruschezi oamenii, iar daca te duci la mall în același timp dai de o îmbulzeală de parcă facem cumpărături de Crăciun în fiecare zi. Și nu numai la mall, uitați-vă pe străzi, sunt străzile pline de oameni, ca și cum am avea carantina în case, de fapt. Nu este firească aplicarea dublei măsuri și oamenii tocmai din motivul ăsta se revoltă. România este o tară creștină și, din fericire, românii simt nevoia să meargă la biserică să se roage. Spun din fericire pentru că spre deosebire de alte țări, reperul acesta al credinței încă se păstrează la noi. Sunt de acord să stăm distanțați, să purtăm mască, dar sigur dacă autoritățile ar fi știut să se organizeze am fi putut avea un pelerinaj fară riscuri la sănătatea populației. Acum sincer, oamenii se duc la biserică să se roage pentru sănătate, ar fi un paradox să spui că se duc să se îmbolnăvească? PMP sprijină toate cultele religioase, iar credința este un reper la care nu vom renunță. Cum să ataci credința oamenilor mai ales acum când se încearcă să se reglementeze prin legi tot felul de abjecții precum identitatea de gen și alte asemenea?! Dar cu ocazia asta vreau să le urez și eu “La mulți ani” tuturor celor care poartă numele Sfantului Apostol Andrei!

2020 va fi anul fară paradă de 1 decembrie. Ce părere aveți despre asta?

Am spus-o de fiecare dată: patriotismul se simte, nu se mimează! Să fim corecți, exprimarea justă este: 2020 este anul cu paradă de 1 decembrie doar pentru VIP-uri. Oamenii de rând nu au voie să participe, ca și cum numai daca ai vreo funcție în vreun partid ai dreptul de a asista la parada de Ziua Națională. În schimb, avem un președinte care ne urează să ne distrăm daca am plecat în mini vacanță la munte. La munte pe partie putem sta cu toții, la defilare numai ei. Este urât, atât pot spune. Și incorect. Prin deciziile pe care le iau președintele și Guvernul nu arată altceva decât că “patriotismul” din sufletele lor este pur economic, oferit la tarabele cu vin fiert de pe Valea Prahovei.

Cum apreciați că vă fi bugetul pe anul viitor?

Nu mă pot pronunța pe ceva ce nu văd. Până acum nu s-a prezentat niciun draft de buget. Tot ce văd e că ne împrumutam, ca țară, aproape în fiecare săptămână. Văd că ne cresc cheltuielile pe diverse situații așa-zise neprevăzute. Văd că deficitul creste ca Făt Frumos. Se văd multe care indică un buget restrictiv. Așteptăm să ne fie prezentat bugetul. Cert este însă că sunt variante de a se face economii. Iar noi avem câteva soluții care nu ar face economii numai pentru 2021, sau până scăpam de pandemie. Ci ar produce exact acele economii care ne trebuie pentru a avea bani de alocații, a avea bani pentru infrastructură, pentru spitale. PMP a luptat și luptă pentru reducerea numărului de parlamentari la 300, oricât ar încercă alti neinspirați să ne fure ideea. Avem de ani de zile proiectul în Parlament, trebuie doar pus pe ordinea de zi la Camera Deputatilor. Un simplu vot, o singură zi și în sfârșit s-ar materializa voința a milioane de români. Avem singurul proiect care ar elimina, cu adevărat, pensiile speciale. Nu vor să îl voteze, vin numai cu praf în ochi. Și mai avem un proiect pentru care mă voi lupta în Parlament, a cărui idee îmi aparține. Vrem să eliminăm cabinetele aleșilor locali, cabinete care nu sunt altceva decât loc călduț pentru clientela de partid. Cum să aibă primarii, viceprimarii, președinții și vicepreședinții de Consilii Județene cabinete, când au la dispoziție întreg aparatul administrativ?! Adică 4-5 oameni ar avea competenta mai mare decât 100-200 câți sunt în aparatul administrativ? De ce să vină la fiecare 4 ani așa-ziși consilieri ai aleșilor locali care să bea cafele pe bani publici și să apară în poze când taie panglica investițiilor făcute prin munca aparatului administrativ? Un simplu calcul arată că în 4 ani am economisi peste 240 de milioane de euro dacă am elimina clientela de partid.

Comandat de Partidul Miscarea Populară Organizația Județeană Constanța

Executat de DBV MEDIA HOUSE SRL- portal realitateadeconstanta.net

CUI mandatar financiar coordonator 11200012

Sursa: Realitatea de Constanta