CFR Călători a anulat licitația de 240 milioane lei (48 milioane de euro) pentru modernizarea a 30 de vagoane cu finanțare din PNRR, oferta „Remarul 16 februarie” fiind peste valoarea maximă admisă. La licitația CFR Călători pentru modernizarea celor 30 de vagoane clasă seria I 1976, Remarul 16 februarie a depus singura ofertă, dar Compania nu poate semna contractul. La licitația de 43 milioane de euro pentru modernizarea a 27 vagoane clasa II, CFR Călători a primit o singură ofertă de la Atelierele CFR Grivița (detalii aici). Săptămâna trecută Guvernul a dublat la 2 miliarde lei finanțarea pentru proiectul de modernizare a 55 de locomotive și 139 de vagoane la CFR Călători.

„Abateri grave de la prevederile legislative afecteaza procedura de atribuire sau este imposibila incheierea contractului. În baza prevederilor din Legea nr. 99/2016 art. 225 alin (1) lit. c) coroborat cu prevederile art. 225 alin (2) este imposibilă încheierea contractului avand în vedere ca valoarea ofertată prin propunerea financiara pentru Serviciile de modernizare vagon de călători clasa I seria 1976 depaseste valoarea estimata, pentru servocii de moderniz a vagoanelor 1976 iar EC se se afla în imposibiliatatea de a adopta masuri corective in sensul suplimentării fondurilor alocate, aceasta valoare estimata fiind inclusa in valoarea maximala a proiectului PNRR mentionat in fisa de date a achizitiei”, arată infomațiile din Sistemul Electronic de Achiziții Publice.

Sursa: economedia.ro